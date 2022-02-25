مران الإسماعيلي – حمد إبراهيم يصحح الأخطاء

واصل فريق الإسماعيلي تدريباته عصر اليوم علي ملعب ”عبد الرحمن أنوس” باستاد الإسماعيلية.

ويستعد الدراويش لمواجهة مصر المقاصة في الأول من مارس المقبل فى إطار الجولة 11 من عمر الدوري الممتاز.

واشتمل المران على مجموعة من الوحدات البدنية منها تدريبات سرعات وفق توقيتات محددة بجانب القفز عبر الحواجز من أجل الإرتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين، كما تطرق المران لتدريبات خططية متنوعة.

وخصص حمد إبراهيم تدريبات حول سبل تصحيح الأخطاء التي ظهرت خلال المواجهات الماضية سعيا لتلافيها في المواجهات المقبلة.

كما خاض حراس المرمي تدريبات قوية تحت إشراف مدربهم سيد توفيق حول كيفية التعامل مع الكرات العرضية والتسديدات بعيدة المدي.

واختتم المران بتقسيمة وسط تعليمات فنية مستمرة من الجهاز الفني للوقوف علي مدي استيعاب اللاعبين للخطط الفنية المرغوب تطبيقها.

ويستعد الإسماعيلي للقاء مصر للمقاصة يوم الثلاثاء المقبل على ملعب الكلية الحربية في الجولة 11 من الدوري.

يحتل الإسماعيلي المركز قبل الأخير برصيد 3 ألقاب من 10 مباريات دون فوز حتى الآن.