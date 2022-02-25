مران الإسماعيلي – حمد إبراهيم يصحح الأخطاء

الجمعة، 25 فبراير 2022 - 21:03

كتب : ياسر الشريف

مران الإسماعيلي الأول بقيادة حمد إبراهيم

واصل فريق الإسماعيلي تدريباته عصر اليوم علي ملعب ”عبد الرحمن أنوس” باستاد الإسماعيلية.

ويستعد الدراويش لمواجهة مصر المقاصة في الأول من مارس المقبل فى إطار الجولة 11 من عمر الدوري الممتاز.

واشتمل المران على مجموعة من الوحدات البدنية منها تدريبات سرعات وفق توقيتات محددة بجانب القفز عبر الحواجز من أجل الإرتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين، كما تطرق المران لتدريبات خططية متنوعة.

أخبار متعلقة
المنياوي لـ في الجول: هذا سبب أكبر مشاكل الإسماعيلي.. واللاعبون يحتاجون للثقة حمد إبراهيم يصدر 4 قرارات للاعبي الإسماعيلي قبل لقاء المقاصة الخسارة الأولى لـ حمد إبراهيم.. الجونة يفوز على الإسماعيلي ويعمق جراحه في الدوري تشكيل الدوري - فرناندو في هجوم الإسماعيلي بظهور حمد إبراهيم الأول.. وراندييانانتيناينا يقود الجونة

وخصص حمد إبراهيم تدريبات حول سبل تصحيح الأخطاء التي ظهرت خلال المواجهات الماضية سعيا لتلافيها في المواجهات المقبلة.

كما خاض حراس المرمي تدريبات قوية تحت إشراف مدربهم سيد توفيق حول كيفية التعامل مع الكرات العرضية والتسديدات بعيدة المدي.

واختتم المران بتقسيمة وسط تعليمات فنية مستمرة من الجهاز الفني للوقوف علي مدي استيعاب اللاعبين للخطط الفنية المرغوب تطبيقها.

ويستعد الإسماعيلي للقاء مصر للمقاصة يوم الثلاثاء المقبل على ملعب الكلية الحربية في الجولة 11 من الدوري.

يحتل الإسماعيلي المركز قبل الأخير برصيد 3 ألقاب من 10 مباريات دون فوز حتى الآن.

مران الإسماعيلي الإسماعيلي في الدوري الدوري المصري
نرشح لكم
المنياوي لـ في الجول: هذا سبب أكبر مشاكل الإسماعيلي.. واللاعبون يحتاجون للثقة بهدف قاتل.. فيوتشر يتقدم في الترتيب بعد الفوز على المقاولون في الجول يكشف نص شكوى سموحة ضد أمين عمر بسبب "استفزاز اللاعبين" انتهت الدوري المصري - فيوتشر (1)-(0) المقاولون العرب.. نهاية المباراة تشكيل الدوري – عاطف يقود هجوم فيوتشر.. وأمير عابد ظهير أيسر مع المقاولون فتح الله: لا يوجد فريق ينافس على الدوري يفقد 20 نقطة بالدور الأول.. تعلمنا من الماضي بعد مغربي وياسر.. إعارة ميدو حسام ومحمد بيسو إلى التشيك وسلوفاكيا حمد إبراهيم يصدر 4 قرارات للاعبي الإسماعيلي قبل لقاء المقاصة
أخر الأخبار
مران الإسماعيلي – حمد إبراهيم يصحح الأخطاء 21 دقيقة | الدوري المصري
مباشر في إفريقيا - الرجاء (0) - (0) هورويا.. بداية المباراة 25 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
المنياوي لـ في الجول: هذا سبب أكبر مشاكل الإسماعيلي.. واللاعبون يحتاجون للثقة 25 دقيقة | الدوري المصري
الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة القاهرة بعد 20 جولة.. كابو في الصدارة 41 دقيقة | الدرجة الثانية
زواني: مواجهة الأهلي معركة.. سنلعب على نقاط القوة ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مجموعة الأهلي - المريخ يسقط الهلال في دربي أم درمان ويقتنص الصدارة المؤقتة ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مباشر كرة سلة - مصر (43) (51) السنغال.. نهاية الربع الثالث ساعة | رياضات أخرى
الدرجة الثانية - الداخلية يحلق بعيدا.. تعرف على ترتيب مجموعة القاهرة بعد الجولة 20 ساعة | الدرجة الثانية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد ثنائية محمد صلاح ضد ليدز.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022 2 بعد التألق وتسجيل هدفين.. تريزيجيه يتحدث عن سر احتفاله الجديد 3 رجل المباراة ورقم تاريخي.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام نورويتش 4 في الجول يكشف سر استمرار زيزو في أنجولا وتخلفه عن العودة مع الزمالك