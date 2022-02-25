الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة القاهرة بعد 20 جولة.. كابو في الصدارة
الجمعة، 25 فبراير 2022 - 20:43
كتب : رضا السنباطي
يواصل رفيق كابو مهاجم وادي دجلة احتلاله لصدارة ترتيب هدافي مجموعة القاهرة في دوري الدرجة الثانية برصيد 10 أهداف.
في المركز الثاني يتساوى ثنائي الداخلية سمير فكري وإسماعيل بامبا بثمانية أهداف لكل منهما.
وإليكم ترتيب هدافي مجموعة القاهرة بعد 20 جولة
رفيق كابو يتصدر ترتيب هدافي مجموعة القاهرة بعد نهاية الجولة 20 ⚽️ pic.twitter.com/vEhe3xOBMl— FilGoal (@FilGoal) February 25, 2022
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