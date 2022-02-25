الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة القاهرة بعد 20 جولة.. كابو في الصدارة

الدرجة الثانية - الداخلية يحلق بعيدا.. تعرف على ترتيب مجموعة القاهرة بعد الجولة 20

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الدرجة الثانية – الأولمبي يستمر في الصدارة ويفشل في الابتعاد بها رغم تعثر حرس الحدود

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الدرجة الثانية - الكرواتي تولتيش يتولى تدريب دجلة

الدرجة الثانية - كرواتي يقترب من خلافة جمال في دجلة