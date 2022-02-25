الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة القاهرة بعد 20 جولة.. كابو في الصدارة

الجمعة، 25 فبراير 2022 - 20:43

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية - القاهرة

يواصل رفيق كابو مهاجم وادي دجلة احتلاله لصدارة ترتيب هدافي مجموعة القاهرة في دوري الدرجة الثانية برصيد 10 أهداف.

في المركز الثاني يتساوى ثنائي الداخلية سمير فكري وإسماعيل بامبا بثمانية أهداف لكل منهما.

وإليكم ترتيب هدافي مجموعة القاهرة بعد 20 جولة

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الدرجة الثانية رفيق كابو الدرجة الثانية - مجموعة القاهرة
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