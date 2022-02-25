الدرجة الثانية - الداخلية يحلق بعيدا.. تعرف على ترتيب مجموعة القاهرة بعد الجولة 20
الجمعة، 25 فبراير 2022 - 19:54
كتب : رضا السنباطي
انتهت 20 جولة من مجموعة القاهرة من دوري الدرجة الثانية وتتبقى مباراة واحدة ستقام غدا -السبت- بين زد وبلبيس.
ويتصدر الداخلية جدول الترتيب بـ47 نقطة، بفارق 10 نقاط عن أقرب ملاحقيه بتروجت.
ويأتي الترسانة في المركز الثالث بـ34 نقطة بعد خسارته.
وإليكم نتائج الجولة 20
بتروجت والإنتاج الحربي يتعادلان إيجابيا.. وتعادل سلبي بين دجلة ومنتخب السويس
القناة تفوز على بورفؤاد بثلاثية
والمريخ يسقط أمام بورتو السويس 0-2
إليكم نتائج مباريات اليوم بدوري الدرجة الثانية - مجموعة القاهرة pic.twitter.com/Jtq2zp41T1— FilGoal (@FilGoal) February 25, 2022
وإليكم ترتيب مجموعة القاهرة
الداخلية منفردا في صدارة مجموعة القاهرة بعد نهاية الجولة 20 🔝 pic.twitter.com/iYisDWDuuO— FilGoal (@FilGoal) February 25, 2022
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