الدرجة الثانية - الداخلية يحلق بعيدا.. تعرف على ترتيب مجموعة القاهرة بعد الجولة 20

الجمعة، 25 فبراير 2022 - 19:54

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية - القاهرة

انتهت 20 جولة من مجموعة القاهرة من دوري الدرجة الثانية وتتبقى مباراة واحدة ستقام غدا -السبت- بين زد وبلبيس.

ويتصدر الداخلية جدول الترتيب بـ47 نقطة، بفارق 10 نقاط عن أقرب ملاحقيه بتروجت.

ويأتي الترسانة في المركز الثالث بـ34 نقطة بعد خسارته.

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وإليكم نتائج الجولة 20

وإليكم ترتيب مجموعة القاهرة

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