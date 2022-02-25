كرة يد - الزمالك يحسم صدارة المرحلة الثانية لدوري المحترفين بتعادل مثير مع الأهلي

الجمعة، 25 فبراير 2022 - 19:48

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - دوري المحترفين لكرة اليد

حسم الزمالك صدارة المرحلة الثانية من دوري المحترفين لكرة اليد بعد تعادل مثير مع الأهلي 31-31 في الجولة الأخيرة في المباراة التي أقيمت على صالة حسن مصطفى.

الزمالك رفع رصيده إلى 39 نقطة مقابل 37 للأهلي في المركز الثاني.

وأقيمت منافسات المجموعة الأولى بين أول 6 فرق للمنافسة على التأهل للمرحلة الأخيرة، وعقب نهايتها تضاف النقاط الاعتبارية من دوري المرتبط ويحصل الفريق صاحب المركز الأول على نقطتين والثاني على 1.5 نقطة وهكذا.

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وفي النهاية يصعد أول 4 أندية إلى المرحلة الثالثة والختامية للعب دورتين مجمعتين لتحديد بطل الدوري، إذ يلعب كل فريق ست مباريات.

يتأهل أول 4 فرق للمرحلة الثالثة والأخيرة لتحديد البطل وفي جعبته نقاط بحسب ترتيبه في المرحلة الثانية:

1- الزمالك.. نقطتين

2- الأهلي.. نقطة ونصف

3- سبورتنج.. نقطة

4- لم يتحدد بعد.. نصف نقطة

وصف المباراة

بعد مرور 4 دقائق تقدم الزمالك مبكرا بنتيجة 4-1، وبعد 3 دقائق وسع الفارق لـ 5 أهداف بنتيجة 7-2.

ومع الوصول للدقيقة 20 من الشوط الأول واصل الزمالك تقدمه بنتيجة 11-8.

واستطاع الأبيض تعزيز تقدمه مع نهاية الشوط الأول بنتيجة 17-12، لينهي الشوط متقدما بفارق 5 أهداف.

وفي الدقائق العشر الأولى من الشوط الثاني واصل الأبيض تعزيز تفوقه والحفاظ على فارق الـ 5 أهداف مع الأهلي.

ومع مرور ربع ساعة من الشوط الثاني قلص الأهلي الفارق لـ 3 أهداف فأصبحت النتيجة 22-19 للزمالك.

الأهلي أشعل المباراة في الدقيقة 22 من الشوط الثاني بعدما قلص الفارق لنقطة واحدة وأصبحت النتيجة 25-24.

الزمالك وسع الفارق سريعا لكن الأهلي قلص الفارق لنقطة واحدة لتصبح النتيجة 29-28.

وقبل 4 دقائق من نهاية اللقاء استطاع الأهلي أن يسجل التعادل وأصبحت النتيجة 29-29.

وتقدم الأهلي لأول مرة قبل 3 دقائق على نهاية اللقاء بنتيجة 30-29.

وفي الدقيقة 29 لعب الأهلي المباراة منقوصا من لاعبين، فسجل الزمالك التعادل من رمية جزائية.

تقدم الأهلي في الثواني الأخيرة مجددا 31-30، لكن الأبيض استغل نقص الأهلي العددي وخطف تعادلا مثيرا في الثانية الأخيرة.

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