في الجول يكشف نص شكوى سموحة ضد أمين عمر بسبب "استفزاز اللاعبين"

تقدم نادي سموحة بشكوى إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ضد أمين عمر الحكم الدولي، والذي أدار مباراة الفريق أمام المقاولون العرب في الجولة السابقة من الدوري المصري.

سموحة تعادل مع المقاولون العرب يوم الإثنين الماضي سلبيا، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري.

وأرسل مصدر من نادي سموحة إلى FilGoal.com نص خطاب أرسلوه إلى اتحاد الكرة، مطالبين فيه بعدم إسناد أي مباراة أخرى للفريق إلى الحكم أمين عمر.

وحسب شكوى سموحة، فإن أمين عمر استفز لاعبي الفريق، ولم تكن هذه الواقعة الأولى، إذ سبق واحتسب ركلة جزاء غير صحيحة ضد نادي سموحة في مباراة بيراميدز وسموحة في بطولة كأس مصر عام 2021.

سموحة أكمل في البيان "ونحن إذ نؤكد على دعمنا للحكام المصريين دون الإخلال بمبدأ تكافوء الفرص وإعطاء الأندية الحق في التظلم من أداء بعض الحكام والذي بدوره ينعكس إيجابا على أداء الحكام من خلال تجنب تكرار الأخطاء غير المقصودة و تحسين الأداء الفني والنفسي في المباراة ومع جميع أطرافها".

سموحة يستعد لمواجهة غزل المحلة يوم الأحد المقبل في الجولة الـ11 من الدوري المصري.

ويعد أمين عمر ضمن قائمة الحكام الدوليين المصريين لعام 2022.

أمين عمر أدار مباراتين في بطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة، منها مباراة غينيا وجامبيا في دور الـ16.

وأدار أمين عمر 5 مباريات في الدوري المصري هذا الموسم، بجانب مباراة في دوري أبطال إفريقيا بين ماميلودي صنداونز ومينياما بالأدوار التمهيدية.

صاحب الـ36 عاما أدار 21 مباراة لنادي سموحة تاريخيا كثاني أكثر فريق أدار له مباريات. فاز الفريق السكندري بـ 6 مباريات منهم، وتعادل في 8 مباريات، وخسروا 7 مباريات.