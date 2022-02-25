انتهت كرة يد - الأهلي (31)-(31) الزمالك.. تعادل مثير

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي والزمالك في الجولة العاشرة من المرحلة الثانية لدوري المحترفين لكرة اليد.

رصيد الزمالك في الصدارة إلى 37 نقطة مقابل 35 نقطة للأهلي قبل الجولة الأخيرة.

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انتهت.. التعادل 31-31

ق 29: الأهلي يتقدم 31-30

ق 29: 30-30

ق 29: رمية جزائية بيضاء والأهلي يلعب منقوص من 2

ق 27: التقدم الأول للأهلي للقاء 30-29

ق 26: 29-29 التعااادل

ق 23: 28-27 للزمالك

ق 21: الفارق نقطة واحدة 25-24 للأبيض

ق 19: الأهلي يعود مرة أخرى وتصبح النتيجة 25-22 للزمالك

ق 15: الأهلي يقلص الفارق لـ 22-19

ق 12: 14-19 للزمالك

ق 7: الزمالك يحافظ على تقدمه وفارق الـ 5 اهداف

بداية الشوط الثاني

ق 30: نهاية الشوط الأول.. 17-12 للزمالك

ق 27: إيقاف أحمد الأحمر نجم الزمالك دقيقتين

ق 27: الزمالك 14-11 الأهلي

ق 20: الزمالك 11-8 الأهلي

ق 12: الأهلي يقلل الفارق 8-5

ق 7: 7-2 للزمالك

ق 4: الزمالك يوسع الفارق 4-1

ق 3: الزمالك يتقدم 2-1

ق: 2: الأهلي 1-1 الزمالك

بداية اللقاء