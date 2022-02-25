الدرجة الثانية – انتصار الداخلية وهزيمة الترسانة في مجموعة القاهرة

أقيمت اليوم الجولة 20 لمجموعة القاهرة في دوري الدرجة الثانية، حيث فاز الداخلية على النصر بهدفين مقابل هدف ليرتفع رصيد الداخلية إلى 47 نقطة في صدارة الجدول.

وتعادل بتروجت مع الإنتاج الحربي بهدف لكل فريق، بينما انتصر السكة الحديد على الترسانة بهدفين مقابل هدف سجلهما خالد ابو زيادة للسكة الحديد ومحمد الفيل للترسانة ليرتفع رصيد السكة الحديد الى 31 نقطة.

وفاز القناة على بورفؤاد بثلاثية دون رد سجلها أكرم عبد ربه "هدفين" وأحمد فوزي ليرتفع رصيد القناة إلى 30 نقطة.

وانتصر بورتو على المريخ بهدفين دون رد سجلهما كريم لا لا ومحمود حرشة ليرتفع رصيده إلى 34 نقطة.

وتغلب المصرية للاتصالات على بنها بهدف دون رد ليرتفع رصيده إلى 26 نقطة، بينما تعادل وادي دجلة مع منتخب السويس سلبيا في الظهور الاول الكرواتي إيجور مدرب وادي دجلة.

وستقام مباراة زد مع بلبيس غدا السبت في ختام منافسات الجولة 20.