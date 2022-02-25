بوليسيتش: محمد صلاح ملهم

أشاد كريستيان بوليسيتش لاعب تشيلسي بـ محمد صلاح نجم ليفربول قبل الموعد المرتقب بين الناديين يوم الأحد في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وقال الأمريكي لـESPN:"محمد صلاح لاعب رائع".

وأضاف "ضمن أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي".

واستمر "أستطيع التعلم منه، إنه هداف رائع، قوي جدا، يفعل أشياء عديدة لا يدركها الناس تجعله في وضعية تمكنه من تسجيل الأهداف".

وأتم "محمد صلاح شخص أستطيع التعلم منه".

ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافي الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي برصيد 19 هدفا.

ويأمل بوليسيتش ورفاقه التصدي لقائد مصر في لقاء الأحد على ملعب ويمبلي.

وتنطلق المباراة الساعة 6:30 مساء بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة beIN Premium 1.