مؤتمر أنشيلوتي: نساند لونين بسبب عدوان روسيا.. وبيل وألابا يغيبان ضد فاييكانو

الجمعة، 25 فبراير 2022 - 15:28

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

أوضح كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد مساندته لحارس مرماه أندري لونين الذي تتعرض بلده أوكرانيا لغزو روسي.

وقال الإيطالي في مؤتمر صحفي:"رئيس النادي وأنا تحدثنا مع لونين وأعرب عن مساندتنا. الحرب مروعة، وما يستطيع النادي فعله هو الوقوف بجوار اللاعب".

وكشف أنشيلوتي موقف اللاعبين المصابين بالقول:"جاريث بيل لن يلعب، لديه مشكلة عضلية مثل ديفيد ألابا. سيعودان للمران الأسبوع المقبل".

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ويحل ريال مدريد ضيفا على رايو فاييكانو يوم السبت في الجولة 26 من الدوري الإسباني.

ويأمل رجال أنشيلوتي تعزيز صدارتهم لترتيب الدوري.

ويتربع ريال مدريد على الصدارة بفارق 6 نقاط عن الوصيف إشبيلية.

رايو فاييكانو ريال مدريد أنشيلوتي
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