مؤتمر أنشيلوتي: نساند لونين بسبب عدوان روسيا.. وبيل وألابا يغيبان ضد فاييكانو

أوضح كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد مساندته لحارس مرماه أندري لونين الذي تتعرض بلده أوكرانيا لغزو روسي.

وقال الإيطالي في مؤتمر صحفي:"رئيس النادي وأنا تحدثنا مع لونين وأعرب عن مساندتنا. الحرب مروعة، وما يستطيع النادي فعله هو الوقوف بجوار اللاعب".

وكشف أنشيلوتي موقف اللاعبين المصابين بالقول:"جاريث بيل لن يلعب، لديه مشكلة عضلية مثل ديفيد ألابا. سيعودان للمران الأسبوع المقبل".

ويحل ريال مدريد ضيفا على رايو فاييكانو يوم السبت في الجولة 26 من الدوري الإسباني.

ويأمل رجال أنشيلوتي تعزيز صدارتهم لترتيب الدوري.

ويتربع ريال مدريد على الصدارة بفارق 6 نقاط عن الوصيف إشبيلية.