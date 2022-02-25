مدرب جالاتا سراي: مواجهة برشلونة هي أسوأ اختيار لنا.. تحسنوا كثيرا

قال دومينيك تورنت المدير الفني لجالاتا سراي إن الوقوع ضد برشلونة في دور الـ16 من الدوري الأوروبي هي أسوأ اختيار لفريقه.

وتحدث مدرب جالاتا سراي عقب إجراء مراسم قرعة الدوري الأوروبي اليوم الجمعة قائلا: "برشلونة كان أسوأ اختيار بالنسبة لنا، لقد تحسنوا كثيرا مؤخرا".

وواصل "برشلونة أحد أكثر الفرق التي تمتاز بلياقة بدنية عالية في العالم حاليا، وأمام نابولي أظهروا ما بإمكانهم القيام به".

وأردف "لن يفاجئوننا كثيرا فنحن نعرف الإمكانيات التي يمتلكها الفريق".

وتابع "ستكون مباراة خاصة بالنسبة لنا فقد عملت في برشلونة أنا ومدرب الحراس لفترة طويلة، وهو فريق أشجعه لكنني سأدافع عن جالاتا سراي بكل ما لدي".

وسبق لتورنت العمل في برشلونة في الفريق الثاني تحت إمرة بيب جوارديولا قبل أن يتواجد معه في الجهاز الفني للفريق الأول في حقبته الذهبية من 2008 لـ2012.

وستقام مباراة الذهاب في كامب نو في العاشر من شهر مارس المقبل والعودة في تريك تيليكوم آرينا في إسطنبول في الـ17 من الشهر ذاته.