هل يكون مصطفى محمد الخامس؟ 4 مصريين سجلوا في شباك برشلونة

الجمعة، 25 فبراير 2022 - 13:38

كتب : عبد الرحمن محمد

مصطفى محمد - جالاتا سراي

أسفرت قرعة دور الـ16 من الدوري الأوروبي عن وقوع جالاتا سراي في مواجهة برشلونة.

وأقيمت القرعة اليوم الجمعة في مدينة نيون السويسرية بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

وستقام مباراة الذهاب في ملعب كامب نو في العاشر من شهر مارس المقبل على أن تكون العودة في ملعب ترك تيليكوم آرينا في إسطنبول في الـ17 من الشهر ذاته.

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وحال مشاركته وتسجيله لهدف فقد يكون مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي هو خامس لاعب مصري يهز شباك الفريق الكتالوني عبر التاريخ.

فمن هم الـ4 الذين سبقوه؟

طه إسماعيل

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لاعب الأهلي السابق هو أول لاعب مصري يهز شباك برشلونة عندما واجه المارد الأحمر منافسه الكتالوني في مباراة ودية عام 1961.

وحينها فاز برشلونة على الأهلي بستة أهداف لهدف.

ميدو

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أحمد حسام "ميدو" سجل هدفا في شباك برشلونة في عام 2002 عندما كان لاعبا في صفوف أياكس الهولندي.

وكانت المباراة ودية في إطار التحضيرات للموسم الجديد.

وفاز أياكس بالمباراة بأربعة أهداف لثلاثة.

هاني العجيزي

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مهاجم الأهلي السابق سجل هدفا في شباك برشلونة في مباراة ودية أقيمت في دورة ويمبلي عام 2009.

وفاز برشلونة وقتها بأربعة أهداف لهدف.

محمد النني

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كان محمد النني لاعب أرسنال آخر لاعب مصري هز شباك برشلونة عندما سجل هدفا بتسديدة قوية في ملعب كامب نو في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ولكن فاز برشلونة وقتها بثلاثة أهداف لهدف بعدما فاز ذهابا في إنجلترا بهدفين دون رد.

مصطفى محمد جالاتا سراي برشلونة الدوري الأوروبي
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