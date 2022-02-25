قرعة دوري المؤتمر - مواجهة سهلة لـ روما.. وليستر ضد رين

الجمعة، 25 فبراير 2022 - 14:21

كتب : FilGoal

دوري المؤتمر الأوروبي

أسفرت قرعة دوري المؤتمر الأوروبي عن مواجهة روما الإيطالي لفريق فيتيسه الهولندي بينما يلعب ليستر سيتي الإنجليزي ضد رين الفرنسي.

واشترطت القرعة عدم اصطدام ناديين من بلد واحد، وأن يلعب كل فريق تصدر مجموعته في دور الـ32 ضد آخر تأهل عن طريق الملحق.

وجاءت المباريات كالتالي:

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سلافيا براج التشيكي ضد لاسك النمساوي

باوك اليوناني ضد جينت البلجيكي

أيندهوفن الهولندي ضد كوبنهاجن الدنماركي

فيتيسه الهولندي ضد روما الإيطالي

ليستر سيتي الإنجليزي ضد رين الفرنسي

بودو/جليمت النرويجي ضد إي زد ألكمار الهولندي

بارتيزان الصربي ضد فاينورد الهولندي

مارسيليا الفرنسي ضد بازل السويسري

وتجري مباريات الذهاب على ملاعب الفرق المذكورة أولا يوم 10 مارس المقبل.

ثم الإياب في 17 مارس.

وستجري قرعة الدور ربع النهائي في 18 مارس.

ويستضيف ملعب أرينا كومبيتاري في تيرانا عاصمة ألبانيا المباراة النهائية في 25 مايو المقبل.

دوري المؤتمر الأوروبي
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