قرعة الدوري الأوروبي - مصطفى محمد ضد برشلونة.. ووست هام يتحدى إشبيلية

أسفرت قرعة ثمن نهائي الدوري الأوروبي عن مواجهة جالاتاسراي التركي، الذي يضم المصري مصطفى محمد، لفريق برشلونة الإسباني، بينما يلعب إشبيلية ضد وست هام يونايتد الإنجليزي.

واشترطت القرعة عدم اصطدام ناديين من بلد واحد، وأن يلعب كل فريق تصدر مجموعته في دور الـ32 ضد آخر تأهل عن طريق الملحق.

وجاءت المباريات كالتالي:

رينجرز الاسكتلندي ضد ريد ستار بلجراد الصربي

سبورتينج براجا البرتغالي ضد موناكو الفرنسي

بورتو البرتغالي ضد ليون الفرنسي

أتالانتا الإيطالي ضد باير ليفركوزن الألماني

إشبيلية الإسباني ضد وست هام يونايتد الإنجليزي

برشلونة الإسباني ضد جالاتا سراي التركي

لايبزيج الألماني ضد سبارتاك موسكو الروسي

ريال بيتيس الإسباني ضد اينتراخت فرانكفورت الألماني

وتجري مباريات الذهاب على ملاعب الفرق المذكورة أولا يوم 10 مارس المقبل.

ثم الإياب في 17 مارس.

وستجري قرعة الدور ربع النهائي في 18 مارس.

ويستضيف ملعب رامون سانشيز بيثخوان في إشبيلية الإسبانية نهائي البطولة في 18 مايو المقبل.