نهاية قرعة الدوري الأوروبي والمؤتمر.. برشلونة ضد جالاتا سراي وليستر أمام رين
الجمعة، 25 فبراير 2022 - 12:56
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمراسم سحب قرعة دور الـ16 من الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي.
وتقام قرعة الدوري الأوروبي في الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة.
فيما تقام قرعة دوري المؤتمر الأوروبي في الثانية ظهرا.
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نتائج قرعة دور الـ16 من الدوري الأوروبي:
رينجرز الأسكتلندي X ريد ستار بلجراد الصربي
سبورتنج براجا البرتغالي X موناكو الفرنسي
بورتو البرتغالي X ليون الفرنسي
أتالانتا الإيطالي X باير ليفركوزن
إشبيلية الإسباني X وست هام الإنجليزي
برشلونة الإسباني X جالاتا سراي التركي
لايبزيج الألماني X سبارتاك موسكو الروسي
ريال بيتيس الإسباني X إنتراخت فرانكورت الألماني
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وجاءت نتائج قرعة دور الـ16 من دوري المؤتمر الأوروبي كالتالي:
مارسيليا الفرنسي X بازل السويسري
ليستر سيتي الإنجليزي X رين الفرنسي
باوك اليوناني X جنت البلجيكي
فيتيسه الهولندي X روما الإيطالي
أيندهوفن الهولندي X كوبنهاجن الدنماركي
سلافيا براج التشيكي X لاسك النمساوي
بودوجليمت النرويجي X ألكمار الهولندي
بارتيزان بلجراد الصربي X فينورد الهولندي