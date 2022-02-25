ألبا: برشلونة سيبقى برشلونة

الجمعة، 25 فبراير 2022 - 12:06

كتب : FilGoal

برشلونة

شدد جوردي ألبا لاعب برشلونة أن فريقه يظل منافسا قويا بسبب عراقته، رغم تراجع أدائه ونتائجه في الموسم الجاري.

ورغم تعادل برشلونة في ملعبه بهدف لمثله أمام نابولي، إلا أنه قلب الطاولة على الأخير بالفوز بنتيجة 4-2 يوم الخميس في إياب ملحق الدوري الأوروبي.

وقال ألبا عبر قناة Movistar+:"برشلونة سيبقى برشلونة، في الأوقات الجيدة أو السيئة".

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وأضاف "مررنا بفترات عصيبة وأثق أن معاناتنا ستستمر، علينا أن نتكاتف. الجمهور متحمس".

وواصل "لعبنا مباراة رائعة، حققنا نتائج جيدة في الآونة الأخيرة ولعبنا جيدا".

وتأهل برشلونة إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي وينتظر القرعة لتحديد منافسه.

ولم يخسر الفريق في آخر 6 مباريات. فاز 3 مرات وتعادل في 3 لقاءات.

ويستضيف أتلتيك بلباو يوم الأحد في الدوري الإسباني.

برشلونة جوردي ألبا
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