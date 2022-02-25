نقل نهائي دوري أبطال أوروبا من روسيا إلى فرنسا

الجمعة، 25 فبراير 2022 - 11:54

كتب : FilGoal

استاد دو فرانس

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الجمعة رسميا نقل نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-2022 من روسيا إلى العاصمة الفرنسية باريس.

وأشار الاتحاد الأوروبي في بيانه إلى أن المباراة المقرر إقامتها في 28 مايو المقبل ستقام في استاد دو فرانس.

وكان من المقرر أن تقام المباراة في ملعب سانت بطرسبرج في روسيا ولكن في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا تقلل نقلها.

أخبار متعلقة
أثليتك: يونايتد لديه مخاوف من التعاقد مع بوكيتينو.. لكنه يظل المرشح الأبرز لتدريب الفريق انفجار قنبلة داخل حافلة باهيا قبل فوزه في كأس شمال شرق البرازيل مواعيد مباريات اليوم 25 فبراير 2022.. يد الزمالك ضد الأهلي والمريخ يتحدى الهلال

وستكون هذه هي ثالث مرة يستضيف فيها الملعب نهائي دوري أبطال أوروبا بعد نسخة 1999-2000 حينما فاز ريال مدريد على فالنسيا بثلاثية دون رد.

فيما كانت المرة الثانية في 2005-2006 حينما فاز برشلونة على أرسنال بهدفين لهدف.

وأنشئ استاد دو فرانس في عام 1995 ويتسع لـ75 ألف متفرج.

واستضاف الملعب نهائي كأس العالم 1998 والذي توجت به فرنسا للمرة الأولى في تاريخها.

هذا بالإضافة لاستضافته لكأس القارات 2003 ويورو 2016.

كما تقام مباريات الرجبي عليه واستضاف كأس العالم في نسخة عام 2007 وسوف يستضيف البطولة مجددا في 2023.

كما يتم استخدام الملعب لإقامة الحفلات الموسيقية.

دوري أبطال أوروبا ليلة الأبطال
نرشح لكم
بسبب الأوضاع بين روسيا وأوكرانيا.. بي إن سبورتس: يويفا قرر تغيير ملعب مباراة نهائي دوري الأبطال رانجنيك: أتمنى أن يأخذ بعض لاعبي يونايتد إيلانجا كمثل أعلى سيميوني: راض عن الأداء أمام مانشستر يونايتد.. واستغلوا الخطأ الوحيد إيلانجا بعد هدفه ضد أتليتكو: أنا هادئ جدا.. لقد حلمت بلحظة كهذه الحسم في أمستردام.. بنفيكا يرفض الخسارة على ملعبه ويتعادل أمام أياكس العارضة وابن الأكاديمية ينقذان مانشستر.. يونايتد يتعادل مع أتليتكو انتهت دوري الأبطال – أتليتكو مدريد (1) - (1) مانشستر يونايتد.. بنفيكا (1) - (2) أياكس تشكيل دوري أبطال أوروبا - نونيز يقود هجوم بنفيكا.. وهالر أساسي مع أياكس
أخر الأخبار
هل يكون مصطفى محمد الخامس؟ 4 مصريين سجلوا في شباك برشلونة 7 دقيقة | تقرير في الجول
قرعة الدوري الأوروبي - مصطفى محمد ضد برشلونة.. ووست هام يتحدى إشبيلية 23 دقيقة | أوروبا
مؤتمر كارتيرون: أتمنى البقاء حتى تحقيق بطولة كبرى مع الزمالك.. أعددنا اللاعبين جيدا للقاء الوداد 39 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
نهاية قرعة الدوري الأوروبي بمواجهة برشلونة وجالاتا سراي.. وبدء مراسم دوري المؤتمر الأوروبي 50 دقيقة | أوروبا
فتح الله: لا يوجد فريق ينافس على الدوري يفقد 20 نقطة بالدور الأول.. تعلمنا من الماضي ساعة | الدوري المصري
ألبا: برشلونة سيبقى برشلونة ساعة | أوروبا
يويفا يقرر عدم إقامة مباريات في روسيا وأوكرانيا ساعة | أوروبا
نقل نهائي دوري أبطال أوروبا من روسيا إلى فرنسا ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تعديل موعد إياب مباراة مصر والسنغال 2 بعد ثنائية محمد صلاح ضد ليدز.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022 3 بعد التألق وتسجيل هدفين.. تريزيجيه يتحدث عن سر احتفاله الجديد 4 رجل المباراة ورقم تاريخي.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام نورويتش