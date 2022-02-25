نقل نهائي دوري أبطال أوروبا من روسيا إلى فرنسا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الجمعة رسميا نقل نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-2022 من روسيا إلى العاصمة الفرنسية باريس.

وأشار الاتحاد الأوروبي في بيانه إلى أن المباراة المقرر إقامتها في 28 مايو المقبل ستقام في استاد دو فرانس.

وكان من المقرر أن تقام المباراة في ملعب سانت بطرسبرج في روسيا ولكن في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا تقلل نقلها.

وستكون هذه هي ثالث مرة يستضيف فيها الملعب نهائي دوري أبطال أوروبا بعد نسخة 1999-2000 حينما فاز ريال مدريد على فالنسيا بثلاثية دون رد.

فيما كانت المرة الثانية في 2005-2006 حينما فاز برشلونة على أرسنال بهدفين لهدف.

وأنشئ استاد دو فرانس في عام 1995 ويتسع لـ75 ألف متفرج.

واستضاف الملعب نهائي كأس العالم 1998 والذي توجت به فرنسا للمرة الأولى في تاريخها.

هذا بالإضافة لاستضافته لكأس القارات 2003 ويورو 2016.

كما تقام مباريات الرجبي عليه واستضاف كأس العالم في نسخة عام 2007 وسوف يستضيف البطولة مجددا في 2023.

كما يتم استخدام الملعب لإقامة الحفلات الموسيقية.