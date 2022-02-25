انفجار قنبلة داخل حافلة باهيا قبل فوزه في كأس شمال شرق البرازيل

الجمعة، 25 فبراير 2022 - 11:37

كتب : FilGoal

باهيا

أثناء توجه حافلة باهيا إلى ملعب مباراته ضد سامبايو كوريا يوم الخميس في كأس شمال شرق البرازيل، فوجئ الركاب بانفجار خلف أضرارا في السيارة وأصيب 3 لاعبين.

ورغم الحادثة، التي أضرت أيضا بسيارة صغيرة كانت بجوار الحافلة، إلا أن باهيا رفض تأجيل المواجهة وانتصر 2-صفر ليعبر للدور ربع النهائي.

وإثر الانفجار، أصيب حارس المرمى دانيل فرنانديز بعد اصطدام شظايا برأسه، وأصيب لاعبان آخران، وفقا لما أعلنه النادي عبر تويتر.

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النادي البرازيلي أصر على خوض اللقاء وصرح مدربه جوتو فيريرا "لأن المجموعة احترافية وتتمتع بكرامة كبيرة، ستدخل الملعب لتشريف ألوان باهيا".

وسجل دانيل وروداليجا هدفي المباراة التي أمنت وجود باهيا ضمن الأربعة الأوائل في المجموعة الثانية ومن ثم تأهله إلى ربع النهائي.

وبعد اللقاء طمأن طبيب الفريق رافاييل جارسيا الجمهور قائلا إن اللاعبين الثلاثة حالتهم مطمئنة.

باهيا البرازيل
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