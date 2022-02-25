أحمد السيد: الأهلي لم يُقدرني

الجمعة، 25 فبراير 2022 - 11:03

كتب : FilGoal

أحمد السيد

يرى أحمد السيد مدافع مصر والأهلي السابق أن الأخير لم يمنحه تقديرا كافيا بعد سنوات قضاها بين جدران النادي.

لعب السيد (41 عاما) في الأهلي منذ نعومة أظافره حتى رحل في 2012 إلى تليفونات بني سويف، لعب موسمين في مصر للمقاصة ومثلهما مع الاتحاد السكندري وعلق حذاءه في 2017.

وقال السيد عبر قناة المحور:"رحلت عن الأهلي بشكل غير لائق، لم أختلق مشكلة أبدا، وبدأت من قطاع الناشئين".

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وواصل "لم يكرمني أحد، ولا حتى في مجلة النادي، هناك أشخاص لعبوا في الأهلي سنوات أقل مني ونالوا تكريما في المجلة والقناة".

وأضاف "لم أحظ بتكريم مناسب كابن للنادي. حين رحلت كنت ألعب كل المباريات، لكن حسام البدري قرر عدم استمراري".

وأتم "المهمة التي عُرضت علي في النادي لا تليق بي، وهي مدير الأكاديمية".

لعب السيد أكثر من 240 مباراة في الأهلي وتوج بـ23 لقبا مع الفريق.

وفاز بكأس إفريقيا 2006 مع الفراعنة.

الأهلي أحمد السيد
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