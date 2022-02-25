تعرف على المتأهلين لدور الـ16 من الدوري الأوروبي.. موعد القرعة والقنوات الناقلة

انتهت مباريات مرحلة خروج المغلوب من الدوري الأوروبي مساء يوم الخميس وأسفرت النتائج عن تأهل ثمانية فرق لدور الـ16.

والفرق المتأهلة هي كالتالي:

إشبيلية الإسباني

أتالانتا الإيطالي

لايبزيج الألماني

بورتو البرتغالي

برشلونة الإسباني

ريال بيتيس الإسباني

رينجرز الأسكتلندي

سبورتنج براجا البرتغالي

وسوف تلتقي تلك الفرق مع أصحاب الصدارة للمجموعات الثمانية في الدوري الأوروبي والذين لم يشاركوا في مرحلة خروج المغلوب وهم كالتالي:

ليون الفرنسي

موناكو الفرنسي

سبارتاك موسكو الروسي

إينتراخت فرانكفورت الألماني

جالاتا سراي التركي

ريد ستار بلجراد الصربي

باير ليفركوزن الألماني

وست هام يونايتد الإنجليزي

موعد القرعة

وستقام القرعة اليوم الجمعة في مدينة نيون السويسرية في تمام الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة.

ولا يمكن لأي فريق في القرعة مواجهة منافس آخر من نفس البلد.

وتقام مباريات الإياب على ملاعب الفرق المتصدرة لمجموعتها في دور المجموعات من المسابقة.

وستنقل مراسم القرعة عبر قناة "بي إن سبورتس" الإخبارية.

وستقام مباريات ربع النهائي يومي السابع والـ14 من شهر أبريل المقبل.