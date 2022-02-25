تعرف على المتأهلين لدور الـ 16 من دوري المؤتمر الأوروبي.. موعد القرعة والقنوات الناقلة

اكتمل عقد المتأهلين لدور الـ 16 من دوري المؤتمر الأوروبي في نسخته الأولى، تعرف على المتأهلين وموعد القرعة وأهم قواعدها.

تقام قرعة دور الـ 16 من دوري المؤتمر الأوروبي في مقر الاتحاد الأوروبي بمدينة نيون السويسرية الجمعة 25 فبراير 2022 في تمام الثانية ظهرا.

يمكنك مشاهدة القرعة عبر شبكة بي إن سبورتس أو عبر البث المباشر للاتحاد الأوروبي (يويفا) على موقعه.

كيف تقام قرعة دور الـ 16؟

يلتقي الـ 8 فرق التي ضمنت تأهلها عن طريق الملحق مع الفرق الـ 8 التي عرفت طريقها لهذه المرحلة مباشرة بتصدر المجموعات.

لا يمكن لأي فريق مواجهة فريق آخر من نفس الاتحاد، أي أن فريق فينيورد لن يواجه إيندهوفن على سبيل المثال.

الفرق المتأهلة من دور المجموعات مباشرة:

ألكمار الهولندي

بازل السويسري

كوبنهاجن الدنماركي

فينيورد الدنماركي

خينت البلجيكي

لاسك لينز النمساوي

ستاد رين الفرنسي

روما الإيطالي

الفرق المتأهلة من الملحق (دور الـ 16 الأول):

بودوجليمت النرويجي

ليستر سيتي الإنجليزي

مارسيليا الفرنسي

بارتيزان بلجراد الصربي

إيندهوفن الهولندي

سلافيا براج التشيكي

فيتيسيه آرنهم الهولندي

باوك اليوناني

موعد مباريات ثمن نهائي دوري المؤتمر الأوروبي:

الذهاب: 10 مارس 2022

الإياب: 18 مارس 2022