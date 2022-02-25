الدوري الأوروبي – دورتموند يتعادل ويغادر على يد رينجرز.. وإثارة تقصي زينيت الروسي

الجمعة، 25 فبراير 2022 - 00:24

كتب : FilGoal

رينجرز ضد بوروسيا دورتموند

تعادل بوروسيا دورتموند الألماني مع مضيفه رينجرز الاسكتلندي بهدفين لمثلهما، في نتيجة لم تكن كافية للعبور إلى دور الـ16 في الدوري الأوروبي.

جاء ذلك حيث خسر الفريق الذهاب في ألمانيا بأربعة أهداف مقابل هدفين.

البداية أتت بركلة جزاء في الدقيقة 22 سجلها جيمس تافيرنيير في الدقيقة 22، بينما تعادل جود بيلينجهام في الدقيقة 31.

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وفي الدقيقة 42 تقدم دونيل مالين لصالح دورتموند في الدقيقة 42 بعد تمريرة من بيلينجهام، إلا أن تافيرنيير استرد التقدم في الدقيقة 57 بعد تمريرة من كالفين باسي.

وسجل رايان كينت هدفا ثالثا لرينجرز في الدقيقة 67 ولكن تم إلغاؤه بداعي وجود مخالفة.

على الجانب الآخر نجح ريال بيتيس الإسباني في ضمان تأهله إلى الدور القادم على حساب زينيت سان بطرسبرج الروسي بالتعادل السلبي، بعد الفوز ذهابا 3-2.

جاء ذلك رغم الهدف الوحيد الذي سجله زينيت في الدقيقة 91 بتوقيع ديمتري تشيستياكوف، والذي ألغته تقنية الفيديو بداعي وجود مخالفة.

على الناحية الأخرى تأهل براجا البرتغالي على حساب شيريف تيراسبول المولدوفي بركلات الترجيح، بعد أن فاز 2-0 ونجح في تعويض خسارة الذهاب بنفس النتيجة.

تمكنت ثنائية إيوري ميديروس وريكاردو هورتا من قيادة براجا للوقت الإضافي، حيث سجل الأول من صناعة الثاني في الدقيقة 17، بينما سجل الثاني من تمريرة الأول في الدقيقة 43.

بذلك يتأهل برشلونة وإشبيلية وريال بيتيس من إسبانيا، بجانب بورتو وبراجا البرتغاليين وأتالانتا الإيطالي ولايبزج الألماني ورينجرز الاسكتلندي.

ويتأهل الفائزون لملاقاة الثمانية متصدري مجموعات الدوري الأوروبي في دور الـ16، وهم وست هام يونايتد الإنجليزي وليون وموناكو الفرنسيان وسبارتاك موسكو الروسي وجالاتا سراي التركي وأينتراخت فرانكفورت وباير ليفركوزن الألمانيان والنجم الأحمر الصربي.

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