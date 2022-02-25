دوري المؤتمر الأوروبي – تأهل مارسيليا وإيندهوفن وليستر سيتي.. وفناربخشة وسيلتك يودعان الملحق

الجمعة، 25 فبراير 2022 - 00:08

كتب : FilGoal

جيمس ماديسون - ليستر سيتي

تأهل إيندهوفن الهولندي ومارسيليا الفرنسي وليستر سيتي الإنجليزي لدور الـ 16 من دوري المؤتمر الأوروبي في نسخته الأولى.

وسيلتقي المتأهلون لدور الـ 16 من أوائل المجموعات الثمانية الذين تأهلوا مباشرة لثمن النهائي.

فيما ودع سيلتك الأسكتلندي وفناربخشة التركي.

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وتفوق بودوجليمت النرويجي على سيلتك الأسكتلندي بنتيجة 2-0، وكان الفريق النرويجي قد فاز بثلاثة أهداف مقابل هدف على أرض سيلتك بارك الأسبوع الماضي.

وحسم إيندهوفن تأهله بالفوزعلى مكابي تل أبيب بنتيجة 2-1 في مجموع المباراتين.

وسجل بابي جاي وماتيو جيندوزي وكونراد ديلافونتي ثلاثية مارسيليا ليقودون الفريق الفرنسي لثمن النهائي على حساب كاراباج الأرذبيجاني.

وشهدت المباراة تسجيل هدفا من لاعب كاراباج ورغم عدم وجود تقنية الفيديو أشار اللاعب للحكم أنه سجل الهدف بيده ليلغي الحكم الهدف.

تأهل فريق الجنوب الفرنسي بنتيجة 6-1 في مجموع المباراتين.

وعاد ليستر سيتي ببطاقة التأهل من الدنمارك بالفوز 3-1 على ريندرز بعدما فاز ذهابا 4-1.

سجل أهداف الثعالب الإنجليزية: هيرفي بارنز وجيمس ماديسون (ثنائية) فيما سجل النيجيري سيتفين أودي هدف فريقه الوحيد.

وودع فناربخشة التركي البطولة بعدما تكررت خسارته بنتيجة 3-2 بعدما خسر الأسبوع الماضي على ملعبه بنفس النتيجة.

وسيضم دور الـ 16 فريقا هولنديا جديدا بعدما تفوق فيتيسه آرنهم على رابيد فيينا النمساوي بنتيجة 2-0.

وستقام القرعة غدا الجمعة في تمام الثانية ظهرا.

وتقام مباريات الذهاب في العاشر من مارس والإياب في 17 من نفس الشهر.

دوري المؤتمر الأوروبي مارسيليا أيندهوفن ليستر سيتي سيلتك
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