الدوري الأوروبي - في ضيافة مارادونا.. برشلونة يضرب نابولي برباعية ويتأهل إلى دور الـ16

تغلب برشلونة الإسباني على مضيفه نابولي الإيطالي بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا" في إياب الدور الإقصائي الأول لبطولة الدوري الأوروبي.

سجل أهداف برشلونة كل من جوردي ألبا في الدقيقة 8 وفرينكي دي يونج في الدقيقة 14 وجيرارد بيكيه في الدقيقة 45 وبيير إيميريك أوباميانج في الدقيقة 59، فيما سجل هدفي نابولي كل من لورنزو إنسيني الدقيقة 23 وماتيو بوليتانو في الدقيقة 87.

الفوز أمن عبور برشلونة إلى دور الـ16 في المسابقة، بعد نهاية الذهاب بالتعادل 1-1.

بداية من نار

افتتح جوردي ألبا التسجيل بقدمه اليمنى في الدقيقة 8 بعد تمريرة حاسمة من أداما تراوري.

وفي الدقيقة 14 سجل الهولندي فرينكي دي يونج الهدف الثاني بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

حاول بيير إيميريك أوباميانج في الدقيقة 18 بتسديدة قوية ولكن مرت فوق العارضة.

انتفاضة تم إخمادها

تحصل نابولي على ركلة جزاء بعد عرقلة الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن للمهاجم النيجيري فيكتور أوسيمن، قلص منها لورنزو إنسيني الفارق في الدقيقة 23 بتسديدة على يمين الحارس.

حاول أوباميانج مجددا في الدقيقة 26 ولكن بجوار القائم، تلاه إنسيني في الدقيقة 34 بجوار القائم أيضا.

أخيرا أخمد جيرارد بيكيه محاولات العودة بهدفه في الدقيقة 45 بتسديدة متقنة من المتابعة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الكتالوني 3-1.

العرض الأخير

في الدقيقة 54 سدد بيدري فوق العارضة، وفي الدقيقة 59 سجل أوباميانج أخيرا الهدف الرابع بعد تمريرة حاسمة من تراوري.

أول تبديلات تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة أتى في الدقيقة 62 بنزول بابلو جافي بدلا من سيرجيو بوسكيتس، فيما سجل إنسيني هدفا لنابولي بعد بينية من بيوتر زيلينسكي في الدقيقة 70، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 74 أجرى لوتشيانو سباليتي مدرب نابولي 3 تبديلات بخروج زيلينسكي وماريو روي وفيكتور أوسيمين، ونزول دريس ميرتينز وآدم وناس وفوزي غلام.

على الناحية الأخرى حل نيكو جونزاليس وعثمان ديمبيلي ولوك دي يونج بدلا من بيدري وأداما تراوري ولوك دي يونج.

واصل سباليتي تحركاته في الدقيقة 81 بنزول أندريا بيتانيا بدلا من لورنزو إنسيني، فيما أجرى تشافي تبديله الأخير بخروج فيران توريس ونزول ريكي بويج في الدقيقة 84.

وأخيرا ارتكب نيكو خطأ فادحا ليفتك ماتيو بوليتانو الكرة ويسجل الهدف الثاني، الذي لم يكن كافيا للرد على رباعية البلوجرانا.

بذلك يتأهل برشلونة رفقة إشبيلية وريال بيتيس الإسبانيين وبورتو البرتغالي وأتالانتا الإيطالي ولايبزج الألماني ورينجرز الاسكتلندي، وينتظرا فقط الفائز من براجا البرتغالي وشيريف المولدوفي في الوقت الإضافي الآن.

ويتأهل الفائزون لملاقاة الثمانية متصدري مجموعات الدوري الأوروبي في دور الـ16، وهم وست هام يونايتد الإنجليزي وليون وموناكو الفرنسيان وسبارتاك موسكو الروسي وجالاتا سراي التركي وأينتراخت فرانكفورت وباير ليفركوزن الألمانيان والنجم الأحمر الصربي.