بعد مغربي وياسر.. إعارة ميدو حسام ومحمد بيسو إلى التشيك وسلوفاكيا

الخميس، 24 فبراير 2022 - 23:29

كتب : حسام نور الدين

ميدو حسام - أحمد بيسو - الأهلي

أعلن الأهلي إعارة ثنائي فريق الشباب ميدو حسام إلى نادي تيبليتسه التشيكي الذي يشارك في الدوري الممتاز، ومحمد أحمد بيسو إلى زمبلن ميخالوفسي السلوفاكي الذي يلعب أيضا في الدوري الممتاز.

يأتي ذلك بعد انتهاء إعارتهما في نادي زيزكوف التشيكي الذي يشارك في القسم الثاني.

ويأتي ذلك ضمن السياسة التي يتبعها النادي مع الشباب لمنحهم فرصة اكتساب خبرات، لا سيما أن الناديين اللذين تم إعارة الثنائي لهما يشاركان في الدوري الممتاز، فضلا عن إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الشباب لتسويقهم في الدوريات الأوروبية.

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وتأتي تلك خطوة بعد أيام قليلة من إعارة محمد مغربي ومحمد ياسر ثنائي فريق الشباب لكرة القدم بالأهلي لنادي تيبليتسه التشيكي لمدة موسمين ونصف الموسم، مع أحقية الأهلي في استعادة الثنائي أو أحدهما في أي وقت خلال مدة الإعارة.

ويحتل تيبليتسه التشيكي المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري التشيكي بعد مرور 22 جولة.

فيما يختل زمبلن ميخالوفسي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري السلوفاكي بعد مرور 21 جولة.

الأهلي محمد حسام محمد أحمد بيسو
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