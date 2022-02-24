حمد إبراهيم يصدر 4 قرارات للاعبي الإسماعيلي قبل لقاء المقاصة

الخميس، 24 فبراير 2022 - 23:16

كتب : ياسر الشريف

مران الإسماعيلي الأول بقيادة حمد إبراهيم

أصدر حمد إبراهيم المدير الفني لـ الإسماعيلي 4 قرارات للاعبي الفريق عقب الخسارة أمس من الجونة في الدوري المصري.

وخسر الإسماعيلي بنتيجة 1-0 من الجونة ضمن مواجهات الجولة العاشرة.

جاء ذلك بعد مران الفريق الذي أقيم اليوم علي ملعب "عبد الرحمن أنوس" باستاد الإسماعيلية ضمن برنامجه الإعدادي لمنافسات الدوري العام.

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يأتي ذلك من أجل فرض الانضباط والالتزام علي لاعبيه سعيا وراء تحسين وضع الفريق الذي لا يليق باسمه وشعبيته الكبيرة داخل وخارج مصر.

وجاءت قرارات إبراهيم كالتالي:

- اعتبار الفريق في معسكر مفتوح بداية من اليوم

- منع اللاعبين تماما من التعامل مع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي المختلفة

- منع تصوير التدريبات الجماعية نهائيا والاكتفاء بأخبار من خلال المركز الإعلامي

- من يخالف تلك التعليمات سيتم تطبيق عليه العقوبة المناسبة بمعرفة المدير الفني للدراويش

ويستعد الإسماعيلي للقاء مصر للمقاصة يوم الثلاثاء المقبل على ملعب الكلية الحربية في الجولة 11 من الدوري.

يحتل الإسماعيلي المركز قبل الأخير برصيد 3 ألقاب من 10 مباريات دون فوز حتى الآن.

الإسماعيلي في الدوري الدوري المصري حمد إبراهيم
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