كرة يد - يحيى خالد سجل وعلي زين فاز.. برشلونة يتفوق على فيزبريم في دوري أبطال أوروبا

الخميس، 24 فبراير 2022 - 22:53

كتب : FilGoal

يحيى خالد - فيزبريم - برشلونة

فاز برشلونة الإسباني بقيادة علي زين على فيزبريم المجري بقيادة يحيى خالد في الجولة 12 من دوري أبطال أوروبا لكرة اليد.

وتفوق برشلونة بنتيجة 35-30، بعدما انتهى الشوط الأول بالتعادل 13-13 بين الفريقين.

ولم يسجل علي زين أي هدف في المباراة، فيما كان يحيى خالد أكثر من سجل لفريقه برصيد 7 أهداف في الدقائق 4-10-18-26-50-51-56 من أصل 9 تسديدات.

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فوز رفع رصيد برشلونة في 16 نقطة في المركز الثاني، ومحققا الفوز الثالث في آخر 4 مباريات.

بينما توقف رصيد فيزبريم عند 13 نقطة في المركز الثالث، إذ لم يفز في آخر 3 مباريات ودون فوز في المسابقة منذ 2022.

وتقسم فرق البطولة إلى مجموعتين، تضم كل مجموعة 8 فرق.

ويتأهل أصحاب المركز الأول والثاني مباشرة إلى ربع النهائي، بينما يتأهل الفرق من المركز الثالث إلى السادس إلى الملحق.

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