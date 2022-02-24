كرة يد - يحيى خالد سجل وعلي زين فاز.. برشلونة يتفوق على فيزبريم في دوري أبطال أوروبا

فاز برشلونة الإسباني بقيادة علي زين على فيزبريم المجري بقيادة يحيى خالد في الجولة 12 من دوري أبطال أوروبا لكرة اليد.

وتفوق برشلونة بنتيجة 35-30، بعدما انتهى الشوط الأول بالتعادل 13-13 بين الفريقين.

ولم يسجل علي زين أي هدف في المباراة، فيما كان يحيى خالد أكثر من سجل لفريقه برصيد 7 أهداف في الدقائق 4-10-18-26-50-51-56 من أصل 9 تسديدات.

فوز رفع رصيد برشلونة في 16 نقطة في المركز الثاني، ومحققا الفوز الثالث في آخر 4 مباريات.

بينما توقف رصيد فيزبريم عند 13 نقطة في المركز الثالث، إذ لم يفز في آخر 3 مباريات ودون فوز في المسابقة منذ 2022.

وتقسم فرق البطولة إلى مجموعتين، تضم كل مجموعة 8 فرق.

ويتأهل أصحاب المركز الأول والثاني مباشرة إلى ربع النهائي، بينما يتأهل الفرق من المركز الثالث إلى السادس إلى الملحق.