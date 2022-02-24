الدوري الأوروبي - إشبيلية يخسر ويتأهل.. بورتو يقصي لاتسيو وتأهل أتالانتا ولايبزج

تأهل لايبزج الألماني إلى دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي بالفوز على مضيفه ريال سوسييداد الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في إياب الدور الإقصائي الأول.

وكان الذهاب قد انتهى في ألمانيا بالتعادل 2-2 بين الفريقين.

في البداية أهدر أندري سيلفا ركلة جزاء في الدقيقة 39، ولكن تابعها ويلي أوربان في الشباك ليتقدم لايبزج.

وفي الدقيقة 59 سجل سيلفا الهدف الثاني، بينما سجل مارتن زوبيمندي هدف تقليص الفارق في الدقيقة 67، ولكنه لم يكن كافيا، حيث اختتم إميل فورسبرج بالهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 89.

على الناحية الأخرى أكمل بورتو البرتغالي إقصاء مضيفه لاتسيو الإيطالي بالتعادل معه 2-2، بعد الفوز ذهابا 2-1.

جاء ذلك رغم تقدم شيرو إيموبيلي الذي عادل الكفة في الدقيقة 19، حيث سجل مهدي تاريمي التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 31، ثم تلاه ماتيوس أوريبي في الدقيقة 68، بينما تعادل مجددا دانيلو كاتالدي في الدقيقة 95، ليتأهل بورتو بمجموع المباراتين 4-3.

وأنهى أتالانتا الإيطالي مهمته متغلبا على مضيفه أولمبياكوس اليوناني بثلاثية نظيفة، بعد فوزه في إيطاليا 2-1.

سجل ثلاثية أتالانتا كل من يواكيم مايلي في الدقيقة 40 وروسلان مالينوفسكي في الدقيقتين 67 و69.

وأخيرا فاز دينامو زغرب الكرواتي على إشبيلية بهدف نظيف، ولكنه لم يكن كافيا بالنظر لفوز إشبيلية 3-1 في الذهاب.

سجل ميسلاف أورسيتش هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 65، وتعرض توماس ديلاني لاعب وسط إشبيلية للطرد بالإنذار الثاني في الدقيقة 91.

بذلك يتأهل إشبيلية وبورتو وأتالانتا ولايبزج إلى دور الـ16، بانتظار بقية مباريات اليوم، حيث يلعب براجا البرتغالي ضد شيربيف المولدوفي، ونابولي الإيطالي ضد برشلونة الإسباني، وريال بيتيس الإسباني ضد زينيت الروسي، ورينجرز الاسكتلندي ضد بوروسيا دورتموند الألماني.

ويتأهل الفائزون لملاقاة الثمانية المتصدرون لمجموعات الدوري الأوروبي، وهم وست هام يونايتد الإنجليزي وليون وموناكو الفرنسيان وسبارتاك موسكو الروسي وجالاتا سراي التركي وأينتراخت فرانكفورت وباير ليفركوزن الألمانيان والنجم الأحمر الصربي.