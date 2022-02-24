كرة سلة - إصابة عمر هشام بجزع في الرباط الصليبي

الخميس، 24 فبراير 2022 - 21:37

كتب : FilGoal

عمر هشام - الزمالك - كرة سلة

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة إصابة عمر هشام لاعب المنتخب الوطني الأول بجزع في الرباط الصليبي خلال تواجده مع منتخب مصر في السنغال استعدادا لخوض تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وتأكد بشكل رسمي غياب عمر هشام عن المشاركة مع منتخب مصر في المرحلة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، بعد الإصابة التي تعرض لها.

وكان المنتخب المصري بقيادة مدربه الكندي روي رانا قد توجه إلى السنغال خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك استعدادا لخوض منافسات التصفيات التي يستهلها بمواجهة نظيره السنغالي.

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ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الرابعة بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم رفقة كل من: السنغال وكينيا والكونغو الديمقراطية، ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة للمرحلة الثانية والأخيرة من التصفيات.

وضمت القائمة 14 لاعبا وجاءت على النحو التالي:

أحمد عادل "دولا" - يوسف شوشة - هيثم كمال - أحمد أبو العلا "بيبو" - إيهاب أمين - عمر طارق - عمرو الجندي - عمرو زهران - أنس أسامة - عمر هشام - وليد عبد الجواد - يوسف شحاتة - خالد عبد الناصر - محمد يونس.

وتضم بعثة منتخب مصر المتجهة للسنغال كل من: وائل لطفي مدير المنتخبات، والجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة الكندي روي رانا مديرا فنيا، أكاتشي أوكوبو مدربا مساعدا ومطورا لأداء اللاعبين، وائل بدر مدربا عاما، محمد سليم مدربا عاما، محمد جمال مخطط أحمال، ماجد عباس أخصائي تحليل الأداء، وإسلام جمعة طبيبا.

وتقام المباريات خلال الفترة من 25 وحتى 27 من شهر فبراير الجاري، على أن يواجه المنتخب مصر نظيره السنغال، ثم يلعب أمام كينيا، ويختتم مبارياته بمواجهة الكونغو الديمقراطية.

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