كرة سلة - إصابة عمر هشام بجزع في الرباط الصليبي

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة إصابة عمر هشام لاعب المنتخب الوطني الأول بجزع في الرباط الصليبي خلال تواجده مع منتخب مصر في السنغال استعدادا لخوض تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وتأكد بشكل رسمي غياب عمر هشام عن المشاركة مع منتخب مصر في المرحلة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، بعد الإصابة التي تعرض لها.

وكان المنتخب المصري بقيادة مدربه الكندي روي رانا قد توجه إلى السنغال خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك استعدادا لخوض منافسات التصفيات التي يستهلها بمواجهة نظيره السنغالي.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الرابعة بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم رفقة كل من: السنغال وكينيا والكونغو الديمقراطية، ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة للمرحلة الثانية والأخيرة من التصفيات.

وضمت القائمة 14 لاعبا وجاءت على النحو التالي: