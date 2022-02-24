تشكيل الدوري الأوروبي – أوباميانج وفيران توريس يقودان برشلونة.. وأوسيمين مهاجم وحيد لنابولي

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة تشكيل فريقه المستدعى للقاء نابولي مساء اليوم الخميس في ملعب دييجو أرماندو مارادونا في إياب دور الـ16 الأول من الدوري الأوروبي.

وكان برشلونة تعادل في الذهاب في ملعب كامب نو بهدف لمثله.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

في الدفاع: جوردي ألبا- جيرارد بيكيه- رونالد أوراخو- سيرجينو ديست

في الوسط: سيرجيو بوسكيتس- فرينكي دي يونج- بيدري

في الهجوم: فيران توريس- بيير إيمريك أوباميانج- أداما تراوري

فيما جاء تشكيل نابولي كالتالي:

في حراسة المرمى: أليكس ميريت

في الدفاع: ماريو روي- كاليدو كوليبالي- أمير رحماني- جيوفاني دي لورينزو

في الوسط الدفاعي: فابيان رويز- دييجو ديمي

في الوسط الهجومي: لورينزو إنسيني- بيوتر زيلينسكي- إيلف إلماس

في الهجوم: فيكتور أوسيمين