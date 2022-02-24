تشكيل الدوري الأوروبي – أوباميانج وفيران توريس يقودان برشلونة.. وأوسيمين مهاجم وحيد لنابولي

الخميس، 24 فبراير 2022 - 20:55

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي برشلونة بهدف بيدري في مرمى فالنسيا

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة تشكيل فريقه المستدعى للقاء نابولي مساء اليوم الخميس في ملعب دييجو أرماندو مارادونا في إياب دور الـ16 الأول من الدوري الأوروبي.

وكان برشلونة تعادل في الذهاب في ملعب كامب نو بهدف لمثله.

وجاء التشكيل كالتالي:

أخبار متعلقة
لاعب أرجنتيني: نحتمي في مخبأ النادي والأوكرانيون لم يفكروا بالحرب.. هذا كابوس شيفشنكو: شعب أوكرانيا وعائلتي تحت الهجوم.. أوقفوا عدوان روسيا فسخ التعاقد يقترب.. حظر الراعي الروسي لـ مانشستر يونايتد في إنجلترا

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

في الدفاع: جوردي ألبا- جيرارد بيكيه- رونالد أوراخو- سيرجينو ديست

في الوسط: سيرجيو بوسكيتس- فرينكي دي يونج- بيدري

في الهجوم: فيران توريس- بيير إيمريك أوباميانج- أداما تراوري

فيما جاء تشكيل نابولي كالتالي:

في حراسة المرمى: أليكس ميريت

في الدفاع: ماريو روي- كاليدو كوليبالي- أمير رحماني- جيوفاني دي لورينزو

في الوسط الدفاعي: فابيان رويز- دييجو ديمي

في الوسط الهجومي: لورينزو إنسيني- بيوتر زيلينسكي- إيلف إلماس

في الهجوم: فيكتور أوسيمين

برشلونة نابولي الدوري الأوروبي
نرشح لكم
اتحاد الكرة التونسي يراسل نظيره الأوكراني بشأن لاعبيه فسخ التعاقد يقترب.. حظر الراعي الروسي لـ مانشستر يونايتد في إنجلترا لاعب أرجنتيني: نحتمي في مخبأ النادي والأوكرانيون لم يفكروا بالحرب.. هذا كابوس بيان ثلاثي مشترك من بولندا والسويد والتشيك لحرمان روسيا من خوض تصفيات المونديال في أرضها شيفشنكو: شعب أوكرانيا وعائلتي تحت الهجوم.. أوقفوا عدوان روسيا "يويفا" يدين غزو روسيا لأراضي أوكرانيا ويعلن عن قراراته غدا الاتحاد الأوكراني يعلن إيقاف جميع مسابقات كرة القدم بسبب الغزو الروسي تداعيات أحداث أوكرانيا - لاعب روسي يعلن رفضه للحرب.. وشالكه يحجب راعيه
أخر الأخبار
فوزي لقجع: تواصلت مع كاف لحضور الجماهير لمباريات الوداد والرجاء ونهضة بركان في إفريقيا 3 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
اتحاد الكرة التونسي يراسل نظيره الأوكراني بشأن لاعبيه 20 دقيقة | أوروبا
تشكيل أرسنال - النني على مقاعد البدلاء ضد ولفرهامبتون 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل الدوري الأوروبي – أوباميانج وفيران توريس يقودان برشلونة.. وأوسيمين مهاجم وحيد لنابولي 31 دقيقة | أوروبا
جوائز فانتازي في الجول – ساعة MI Watch Lite لصاحب المركز الأول في الجولة الحادية عشر 50 دقيقة | لعبة في الجول
إيهاب جلال: كنت أخشى التعادل.. وأتمنى أن يكون هدف رمضان صبحي بوابة عودته للتسجيل ساعة | الدوري المصري
فسخ التعاقد يقترب.. حظر الراعي الروسي لـ مانشستر يونايتد في إنجلترا ساعة | الدوري الإنجليزي
فاركو يوضح لـ في الجول موقفه من خطاب فيفا بشأن سيف تيري ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تعديل موعد إياب مباراة مصر والسنغال 2 بعد ثنائية محمد صلاح ضد ليدز.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022 3 بعد التألق وتسجيل هدفين.. تريزيجيه يتحدث عن سر احتفاله الجديد 4 رجل المباراة ورقم تاريخي.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام نورويتش