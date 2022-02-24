جوائز فانتازي في الجول – ساعة MI Watch Lite لصاحب المركز الأول في الجولة الحادية عشر

الخميس، 24 فبراير 2022 - 20:37

كتب : أحمد غالب

جائزة الجولة 11 من فانتازي الدوري المصري

تصدر الترتيب العام للجولة الحادية عشر من فانتازي في الجول واربح ساعة ذكية MI Watch Lite مقدمة من شاومي.

يمكنك استغلال بطاقات الفانتازي لتعزيز نقاطك من خلال بطاقة )الانتقالات المجانية) التي سوف تمنحك حرية تغيير أي عدد من اللاعبين دون التعرض لأي خصم من النقاط، هذه الخاصية صالحة للاستخدام 4 مرات طوال الموسم.

وتسطيع أيضا استخدام بطاقة (الكابتن الثلاثي) التي سوف تمنحك نقاط القائد الخاص بتشكيلاتك مضروبة X3.

أخبار متعلقة
فسخ التعاقد يقترب.. حظر الراعي الروسي لـ مانشستر يونايتد في إنجلترا إيهاب جلال: كنت أخشى التعادل.. وأتمنى أن يكون هدف رمضان صبحي بوابة عودته للتسجيل فاركو يوضح لـ في الجول موقفه من خطاب فيفا بشأن سيف تيري

أما إذا قمت بتفعيل خاصية (دكة البدلاء) فسيتم حساب نقاط البدلاء في تشكيلتك إضافة على نقاط تشكيلك الأساسي.

حدث فريق واختر اللاعبين بعناية حتى تحصد أعلى عدد من النقاط في الجولة وتفوز بالجائزة.

العب وسجل الآن عبر هذا الرابط.

https://fantasy.filgoal.com/

وحمل تطبيق اللعبة من هنا:

أندرويد: https://bit.ly/3e4Bpa0

أيفون: https://apple.co/31BJX1L

هواوي: https://bit.ly/3B5gi05

حدث فريقك قبل غلق باب الانتقالات غدا الموافق الجمعة 25 فبراير في تمام الرابعة والنصف.

فانتازي الدوري المصري
نرشح لكم
اختبر معلوماتك - هل تتذكر نهائي أمم إفريقيا 2008 بين مصر والكاميرون جيدا؟ اختبر نفسك – هل تعرف الكثير عن تاريخ مصر في أمم إفريقيا؟ اختبر معلوماتك عن تاريخ منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا هل تتذكر مشوار مصر في أمم إفريقيا 1998؟ اختبر نفسك هل تتذكر مشوار مصر في أمم إفريقيا 2006؟ اختبر نفسك اختبر معلوماتك عن منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2010 اختبر معلوماتك عن منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2008 اختبر معلوماتك - هل تعرف تاريخ كأس أمم إفريقيا جيدا؟
أخر الأخبار
مصدر من كاف لـ في الجول: وافقنا على طلب الاتحاد المغربي بحضور الجماهير لمباريات إفريقيا 6 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
إنفانتينو يعلن إيقاف النشاط الرياضي في زيمبابوي وكينيا 9 دقيقة | إفريقيا
مباشر في أوروبا - نابولي (1) - (2) برشلونة.. ركلة جزاء تقلص الفارق 31 دقيقة | أوروبا
الدوري الأوروبي - إشبيلية يخسر ويتأهل.. بورتو يقصي لاتسيو وتأهل أتالانتا ولايبزج 43 دقيقة | أوروبا
كرة سلة - إصابة عمر هشام بجزع في الرباط الصليبي 46 دقيقة | رياضات أخرى
مباشر الدوري الإنجليزي – أرسنال (0) - (1) ولفرهامبتون.. جوووول بعد خطأ فادح 47 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مران الزمالك - جلسة مع أحمد وأمير مرتضى.. وكارتيرون ينفذ فقرة فنية وخططية 53 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
فوزي لقجع: تواصلت مع كاف لحضور الجماهير لمباريات الوداد والرجاء ونهضة بركان في إفريقيا ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تعديل موعد إياب مباراة مصر والسنغال 2 بعد ثنائية محمد صلاح ضد ليدز.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022 3 بعد التألق وتسجيل هدفين.. تريزيجيه يتحدث عن سر احتفاله الجديد 4 رجل المباراة ورقم تاريخي.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام نورويتش