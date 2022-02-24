إيهاب جلال: كنت أخشى التعادل.. وأتمنى أن يكون هدف رمضان صبحي بوابة عودته للتسجيل

الخميس، 24 فبراير 2022 - 20:24

كتب : محمود عزت

بيراميدز - إيسترن كومباني - إيهاب جلال - علي جبر - رمضان صبحي - علاء عبد العال

أبدى إيهاب جلال مدرب بيراميدز سعادته بالفوز على البنك الأهلي بهدف نظيف ضمن منافسات الأسبوع العاشر للدوري المصري الممتاز.

وقال جلال عقب المباراة: "التأخر في التسجيل صعب من المهمة، والبنك الأهلي فريق قوي يمتلك لاعبين مميزين وجهاز فني على أعلى مستوى، وفي النهاية تحقق الانتصار الهام الذي منح بيراميدز ٣ نقاط غالية في مسيرته".

وأضاف "كنت أخشى مع كثرة إضاعة الفرص استقبال أي أهداف أو الوصول للتعادل ولكن الهدوء كان سببا في التسجيل والانتصار وحصد النقاط الثلاث الغالية".

أخبار متعلقة
فاركو يوضح لـ في الجول موقفه من خطاب فيفا بشأن سيف تيري علي جبر: أضعنا انتصارا عريضا.. ومحمد صادق يبرز دور القائد عبد الله السعيد رمضان صبحي يفك شفرة البنك الأهلي ويقود بيراميدز لصدارة الدوري مؤقتا

وأوضح "حرصت على إراحة دونجا لبعض الوقت بسبب الإجهاد ولكني استعنت به. أشكر اللاعبين على مجهودهم الرائع وقتالهم من أجل الفوز وحصد الثلاث نقاط".

وتابع "لا وقت متاح أمام الفريق خاصة وأن هناك مباراة مهمة يوم الأحد أمام الصفاقسي بكأس الكونفدرالية، وبالتالي أسعى لعمل تبديلات وتعديلات على التشكيل ومن المهم الاستمرار دائما في المنافسة ومن الجيد تحقيق الانتصارات المتتالية محليا وقاريا".

وواصل إيهاب جلال "فخر الدين بن يوسف قريب من العودة للملعب بعد لقاء الصفاقسي التونسي، حيث يستمر في برنامجه التأهيلي".

وأشاد المدرب بما يقدمه رمضان صبحي الذي عاد للتهديف قائلا: "أتمنى أن يكون هدفه سببا في عودته لهز شباك جميع المنافسين. الفريق يسير كل مباراة خطوة بخطوة وهدفه الفوز في جميع البطولات حتى اللحظة الأخيرة".

وفاز بيراميدز بهدف نظيف سجله رمضان صبحي في الدقيقة 81.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 23 نقطة في صدارة ترتيب الدوري المصري من 9 مباريات، بفارق نقطة عن الأهلي الذي لعب 8 مباريات.

بيراميدز إيهاب جلال رمضان صبحي الدوري المصري
نرشح لكم
فاركو يوضح لـ في الجول موقفه من خطاب فيفا بشأن سيف تيري علي جبر: أضعنا انتصارا عريضا.. ومحمد صادق يبرز دور القائد عبد الله السعيد رمضان صبحي يفك شفرة البنك الأهلي ويقود بيراميدز لصدارة الدوري مؤقتا رئيس المريخ لـ في الجول: إيقاف فاركو من القيد وسيف تيري؟ علمنا بالأمر من وسائل الإعلام عامر حسين لـ في الجول: تغريم دعدور 25 ألف جنيه بسبب القميص أمام المصري انتهت في الدوري - البنك الأهلي (0) (1) بيراميدز تشكيل في الدوري - منسي يهاجم فريقه السابق.. وبيراميدز يتحدى البنك الأهلي بالقوة الضاربة موعد مباريات الخميس 24 فبراير 2022.. بيراميدز ضد البنك الأهلي وبرشلونة في الدوري الأوروبي
أخر الأخبار
الاتحاد المغربي يعلن موافقة كاف على حضور الجماهير لمباراة الوداد والزمالك 19 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
إنفانتينو يعلن إيقاف النشاط الرياضي في زيمبابوي وكينيا 22 دقيقة | إفريقيا
مباشر في أوروبا - نابولي (1) - (2) برشلونة.. ركلة جزاء تقلص الفارق 44 دقيقة | أوروبا
الدوري الأوروبي - إشبيلية يخسر ويتأهل.. بورتو يقصي لاتسيو وتأهل أتالانتا ولايبزج 56 دقيقة | أوروبا
كرة سلة - إصابة عمر هشام بجزع في الرباط الصليبي 59 دقيقة | رياضات أخرى
استراحة الدوري الإنجليزي – أرسنال (0) - (1) ولفرهامبتون.. جوووول بعد خطأ فادح ساعة | الدوري الإنجليزي
مران الزمالك - جلسة مع أحمد وأمير مرتضى.. وكارتيرون ينفذ فقرة فنية وخططية ساعة | دوري أبطال إفريقيا
فوزي لقجع: تواصلت مع كاف لحضور الجماهير لمباريات الوداد والرجاء ونهضة بركان في إفريقيا ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تعديل موعد إياب مباراة مصر والسنغال 2 بعد ثنائية محمد صلاح ضد ليدز.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022 3 بعد التألق وتسجيل هدفين.. تريزيجيه يتحدث عن سر احتفاله الجديد 4 رجل المباراة ورقم تاريخي.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام نورويتش