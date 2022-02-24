إيهاب جلال: كنت أخشى التعادل.. وأتمنى أن يكون هدف رمضان صبحي بوابة عودته للتسجيل

أبدى إيهاب جلال مدرب بيراميدز سعادته بالفوز على البنك الأهلي بهدف نظيف ضمن منافسات الأسبوع العاشر للدوري المصري الممتاز.

وقال جلال عقب المباراة: "التأخر في التسجيل صعب من المهمة، والبنك الأهلي فريق قوي يمتلك لاعبين مميزين وجهاز فني على أعلى مستوى، وفي النهاية تحقق الانتصار الهام الذي منح بيراميدز ٣ نقاط غالية في مسيرته".

وأضاف "كنت أخشى مع كثرة إضاعة الفرص استقبال أي أهداف أو الوصول للتعادل ولكن الهدوء كان سببا في التسجيل والانتصار وحصد النقاط الثلاث الغالية".

وأوضح "حرصت على إراحة دونجا لبعض الوقت بسبب الإجهاد ولكني استعنت به. أشكر اللاعبين على مجهودهم الرائع وقتالهم من أجل الفوز وحصد الثلاث نقاط".

وتابع "لا وقت متاح أمام الفريق خاصة وأن هناك مباراة مهمة يوم الأحد أمام الصفاقسي بكأس الكونفدرالية، وبالتالي أسعى لعمل تبديلات وتعديلات على التشكيل ومن المهم الاستمرار دائما في المنافسة ومن الجيد تحقيق الانتصارات المتتالية محليا وقاريا".

وواصل إيهاب جلال "فخر الدين بن يوسف قريب من العودة للملعب بعد لقاء الصفاقسي التونسي، حيث يستمر في برنامجه التأهيلي".

وأشاد المدرب بما يقدمه رمضان صبحي الذي عاد للتهديف قائلا: "أتمنى أن يكون هدفه سببا في عودته لهز شباك جميع المنافسين. الفريق يسير كل مباراة خطوة بخطوة وهدفه الفوز في جميع البطولات حتى اللحظة الأخيرة".

وفاز بيراميدز بهدف نظيف سجله رمضان صبحي في الدقيقة 81.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 23 نقطة في صدارة ترتيب الدوري المصري من 9 مباريات، بفارق نقطة عن الأهلي الذي لعب 8 مباريات.