علي جبر: أضعنا انتصارا عريضا.. ومحمد صادق يبرز دور القائد عبد الله السعيد

أبدى علي جبر مدافع بيراميدز سعادته بالفوز على البنك الأهلي بهدف نظيف ضمن منافسات الأسبوع العاشر للدوري المصري الممتاز.

وقال جبر في تصريحاته عقب المباراة: "المباراة أمام البنك الأهلي كانت صعبة للغاية والفوز تأخر للنهاية رغم الفرص الكثيرة التي أتيحت للاعبين".

وأضاف "كان بإمكاننا تحقيق انتصار عريض، وفي النهاية الفوز مهم للاستمرار في المنافسة على لقب الدوري، حيث وضع النادي مجددا في قمة جدول ترتيب المسابقة".

وأوضح "الفريق أضاع العديد من الفرص السهلة التي كان بالإمكان معها تحقيق الانتصار الكبير بأكثر من هدف، واللاعبون قاتلوا حتى النهاية ومن اللحظة الأولى كان بيراميدز الأكثر سيطرة واستحق الفوز عن جدارة".

واختتم "الأمور تسير بصورة جيدة بعد ٤ انتصارات متتالية محليا وقاريا، والنادي هدفه المنافسة على جميع البطولات، والهدف حاليا هو مواصلة مسيرة التألق محليا وقاريا والاستمرار في المنافسة على جميع البطولات".

في الإطار ذاته قال محمد صادق لاعب وسط الفريق: "الفوز جاء بصعوبة ولكن الفريق كان يقاتل من اللحظة الأولى وكان الأحق بالفوز والثلاث نقاط".

وأضاف "الفريق أضاع العديد من الفرص السهلة وكان بإمكانه تحقيق انتصار أكبر من نتيجة الهدف ولكن في النهاية قاتل اللاعبون للنهاية وحققوا فوزا هاما ومهما في مشوار الدوري الممتاز".

وأشاد صادق بدور القائد عبد الله السعيد داخل الملعب حيث قال إنه يقدم مستويات هائلة ويساعد اللاعبين بكل قوة.

وأوضح "الانتصار مهم للغاية خاصة أن الفريق مقبل على مباريات مهمة في الدوري والكونفدرالية ومن المهم الانتصار المتتالي في ظل صعوبة المنافسة".

وفاز بيراميدز بهدف نظيف سجله رمضان صبحي في الدقيقة 81.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 23 نقطة في صدارة ترتيب الدوري المصري من 9 مباريات، بفارق نقطة عن الأهلي الذي لعب 8 مباريات.