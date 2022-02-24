علي جبر: أضعنا انتصارا عريضا.. ومحمد صادق يبرز دور القائد عبد الله السعيد

الخميس، 24 فبراير 2022 - 19:57

كتب : محمود عزت

هدف بيراميدز الثاني في شباك طلائع الجيش - علي جبر

أبدى علي جبر مدافع بيراميدز سعادته بالفوز على البنك الأهلي بهدف نظيف ضمن منافسات الأسبوع العاشر للدوري المصري الممتاز.

وقال جبر في تصريحاته عقب المباراة: "المباراة أمام البنك الأهلي كانت صعبة للغاية والفوز تأخر للنهاية رغم الفرص الكثيرة التي أتيحت للاعبين".

وأضاف "كان بإمكاننا تحقيق انتصار عريض، وفي النهاية الفوز مهم للاستمرار في المنافسة على لقب الدوري، حيث وضع النادي مجددا في قمة جدول ترتيب المسابقة".

أخبار متعلقة
رمضان صبحي يفك شفرة البنك الأهلي ويقود بيراميدز لصدارة الدوري مؤقتا الإسماعيلي: نقدر بيراميدز وإدارته.. تصريحات الكومي فُسرت بشكل خاطئ الإسماعيلي يشكر بيراميدز بعد التعاقد مع "توأم" إيهاب جلال

وأوضح "الفريق أضاع العديد من الفرص السهلة التي كان بالإمكان معها تحقيق الانتصار الكبير بأكثر من هدف، واللاعبون قاتلوا حتى النهاية ومن اللحظة الأولى كان بيراميدز الأكثر سيطرة واستحق الفوز عن جدارة".

واختتم "الأمور تسير بصورة جيدة بعد ٤ انتصارات متتالية محليا وقاريا، والنادي هدفه المنافسة على جميع البطولات، والهدف حاليا هو مواصلة مسيرة التألق محليا وقاريا والاستمرار في المنافسة على جميع البطولات".

في الإطار ذاته قال محمد صادق لاعب وسط الفريق: "الفوز جاء بصعوبة ولكن الفريق كان يقاتل من اللحظة الأولى وكان الأحق بالفوز والثلاث نقاط".

وأضاف "الفريق أضاع العديد من الفرص السهلة وكان بإمكانه تحقيق انتصار أكبر من نتيجة الهدف ولكن في النهاية قاتل اللاعبون للنهاية وحققوا فوزا هاما ومهما في مشوار الدوري الممتاز".

وأشاد صادق بدور القائد عبد الله السعيد داخل الملعب حيث قال إنه يقدم مستويات هائلة ويساعد اللاعبين بكل قوة.

وأوضح "الانتصار مهم للغاية خاصة أن الفريق مقبل على مباريات مهمة في الدوري والكونفدرالية ومن المهم الانتصار المتتالي في ظل صعوبة المنافسة".

وفاز بيراميدز بهدف نظيف سجله رمضان صبحي في الدقيقة 81.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 23 نقطة في صدارة ترتيب الدوري المصري من 9 مباريات، بفارق نقطة عن الأهلي الذي لعب 8 مباريات.

بيراميدز الدوري المصري البنك الأهلي علي جبر محمد صادق
نرشح لكم
إيهاب جلال: كنت أخشى التعادل.. وأتمنى أن يكون هدف رمضان صبحي بوابة عودته للتسجيل فاركو يوضح لـ في الجول موقفه من خطاب فيفا بشأن سيف تيري رمضان صبحي يفك شفرة البنك الأهلي ويقود بيراميدز لصدارة الدوري مؤقتا رئيس المريخ لـ في الجول: إيقاف فاركو من القيد وسيف تيري؟ علمنا بالأمر من وسائل الإعلام عامر حسين لـ في الجول: تغريم دعدور 25 ألف جنيه بسبب القميص أمام المصري انتهت في الدوري - البنك الأهلي (0) (1) بيراميدز تشكيل في الدوري - منسي يهاجم فريقه السابق.. وبيراميدز يتحدى البنك الأهلي بالقوة الضاربة موعد مباريات الخميس 24 فبراير 2022.. بيراميدز ضد البنك الأهلي وبرشلونة في الدوري الأوروبي
أخر الأخبار
الاتحاد المغربي يعلن موافقة كاف على حضور الجماهير لمباراة الوداد والزمالك 19 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
إنفانتينو يعلن إيقاف النشاط الرياضي في زيمبابوي وكينيا 23 دقيقة | إفريقيا
مباشر في أوروبا - نابولي (1) - (2) برشلونة.. ركلة جزاء تقلص الفارق 44 دقيقة | أوروبا
الدوري الأوروبي - إشبيلية يخسر ويتأهل.. بورتو يقصي لاتسيو وتأهل أتالانتا ولايبزج 57 دقيقة | أوروبا
كرة سلة - إصابة عمر هشام بجزع في الرباط الصليبي 59 دقيقة | رياضات أخرى
استراحة الدوري الإنجليزي – أرسنال (0) - (1) ولفرهامبتون.. جوووول بعد خطأ فادح ساعة | الدوري الإنجليزي
مران الزمالك - جلسة مع أحمد وأمير مرتضى.. وكارتيرون ينفذ فقرة فنية وخططية ساعة | دوري أبطال إفريقيا
فوزي لقجع: تواصلت مع كاف لحضور الجماهير لمباريات الوداد والرجاء ونهضة بركان في إفريقيا ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تعديل موعد إياب مباراة مصر والسنغال 2 بعد ثنائية محمد صلاح ضد ليدز.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022 3 بعد التألق وتسجيل هدفين.. تريزيجيه يتحدث عن سر احتفاله الجديد 4 رجل المباراة ورقم تاريخي.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام نورويتش