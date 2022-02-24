الدرجة الثانية – صراع ثلاثي على الصدارة.. تعرف على ترتيب مجموعة بحري بعد 20 جولة
الخميس، 24 فبراير 2022 - 19:46
كتب : FilGoal
انتهت 20 جولة من مجموعة بحري من دوري الدرجة الثانية وتتبقى مباراة واحدة ستقام الإثنين المقبل بين بايونيرز والزرقا.
ويتصدر حرس الحدود المجموعة بـ42 نقطة يليه حرس الحدود بـ39 نقطة ثم كفر الشيخ بـ37 نقطة.
فكيف جاء الجدول بعد نهاية 20 جولة؟
الأولمبي يستمر في صدارة مجموعة بحري والحرس يواصل المطاردة ⚽️ pic.twitter.com/PzCtYPbN3Q— FilGoal (@FilGoal) February 24, 2022
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