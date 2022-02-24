الدرجة الثانية – صراع ثلاثي على الصدارة.. تعرف على ترتيب مجموعة بحري بعد 20 جولة

الخميس، 24 فبراير 2022 - 19:46

كتب : FilGoal

الدرجة الثانية - بحري

انتهت 20 جولة من مجموعة بحري من دوري الدرجة الثانية وتتبقى مباراة واحدة ستقام الإثنين المقبل بين بايونيرز والزرقا.

ويتصدر حرس الحدود المجموعة بـ42 نقطة يليه حرس الحدود بـ39 نقطة ثم كفر الشيخ بـ37 نقطة.

فكيف جاء الجدول بعد نهاية 20 جولة؟

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