بيان ثلاثي مشترك من بولندا والسويد والتشيك لحرمان روسيا من خوض تصفيات المونديال في أرضها

أصدر اتحاد الكرة في بولندا والسويد والتشيك بيانا مشتركا اليوم الخميس طالبوا خلاله نظيرهم الأوروبي "يويفا" والدولي "فيفا" بمنع روسيا من خوض مباريات تصفيات كأس العالم 2022 على أرضها.

وأشار البيان إلى أنه الدول الموقعة على هذا البيان لا تفكر في السفر إلى روسيا لخوض ملحق تصفيات كأس العالم في ظل الغزو لأوكرانيا.

وأكد البيان أن الدول الثلاث تتوقع رد فعل من يويفا وفيفا بإيجاد حلولا بديلة للأماكن التي يجب أن تقام فيها مباريات الملحق.

ومن المقرر أن يواجه منتخب روسيا منافسه بولندا في ملعب أولمبيسكس كومبليكس لوزنيكي في موسكو في الـ24 من شهر مارس المقبل.

وسوف يواجه الفائز من تلك المباراة، المنتصر من لقاء السويد والتشيك.

وحال تأهل روسيا لنهائي التصفيات فإنه من المقرر وفقا للقرعة التي أجريت سابقا أن تقام المباراة على أرضه كذلك.

لذا أصدرت الدول الثلاثة بيانا مشتركا لمنع روسيا من خوض المباراة على أرضها.

ونقل موقع "أوكرانيسكا برافدا" الإخباري عن مسؤول بوزارة الداخلية الأوكرانية، قوله إن مراكز القيادة العسكرية الأوكرانية في مدينتي كييف وخاركيف تعرضت لهجوم صاروخي.

وأفادت وكالة "إنترفاكس" بوقوع هجمات صاروخية على منشآت عسكرية في جميع أنحاء أوكرانيا، وأن القوات الروسية نفذت عمليات إنزال في مدينتي أوديسا وماريوبول الساحليتين في الجنوب.