كرة يد - قبل اللقاء الحاسم.. الزمالك يفوز على سبورتنج والأهلي ينتصر على الطلائع في الدوري

الخميس، 24 فبراير 2022 - 18:23

كتب : FilGoal

الزمالك - سبورتنج - كرة يد

حقق الزمالك والأهلي الفوز في الجولة التاسعة قبل الأخيرة من المرحلة الثانية لـ دوري المحترفين لكرة اليد.

الزمالك فاز على سبورتنج بنتيجة 36 – 31 والتي أقيمت بينهما اليوم الخميس على صالة محمد حسن حلمي بالقلعة البيضاء.

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم الزمالك بنتيجة 18-15.

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في المقابل فاز الأهلي على طلائع الجيش بنتيجة 36-25 في المباراة التي أقيمت علي صالة نادي الجيش.

وارتفع رصيد الزمالك في الصدارة إلى 37 نقطة مقابل 35 نقطة للأهلي قبل الجولة الأخيرة والمقرر إقامتها غدا الجمعة.

وتنتهي مباريات المرحلة الثانية بلقاءات الجولة العاشرة وإذ سيلتقي الزمالك والأهلي في السابعة والنصف مساءً على صالة حسن مصطفى وتذاع على أون تايم سبورتس 2.

وتقام منافسات المجموعة الأولى بين أول 6 فرق للمنافسة على التأهل للمرحلة الأخيرة، وعقب نهايتها تضاف النقاط الاعتبارية من دوري المرتبط ويحصل الفريق صاحب المركز الأول على 3 نقاط والثاني على 2.5 وهكذا.

وفي النهاية يصعد أول 4 أندية إلى المرحلة الثالثة والختامية للعب دورتين مجمعتين لتحديد بطل الدوري، إذ يلعب كل فريق ست مباريات.

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