عامر حسين لـ في الجول: تغريم دعدور 25 ألف جنيه بسبب القميص أمام المصري

الخميس، 24 فبراير 2022 - 18:02

كتب : بسام أبو بكر

المصري - الأهلي

أعلن عامر حسين عضو رابطة الأندية تغريم أحمد دعدور حارس مرمى إيسترن كومباني 25 ألف جنيه بسبب عدم تنفيذ قرار اللجنة الفنية قبل لقاء المصري.

والتقى الفريقان أمس في إطار الجولة العاشرة من الدوري وانتهت بالتعادل 2-2.

بداية اللقاء تأخرت 5 دقائق بسبب تغيير الحارس لقميصه الذي جاء متشابها مع قميص المصري.

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وقال عامر حسين لـ FilGoal.com: "أحمد دعدور حارس مرمى إيسترن كومباني لم يمتثل لقرار اللجنة الفنية قبل مواجهة المصري وارتدى قميصا مشابها لقميص الفريق البورسعيدي ما تسبب في تأخير انطلاق المباراة 5 دقائق".

وأضاف "ولذلك تم تغريمه 25 ألف جنيه".

وتعد تلك المباراة الثانية لدعدور بقميص إيسترن كومباني عقب انضمامه معارا من بيراميدز في سوق الانتقالات الشتوية.

بذلك التعادل ارتفع رصيد المصري للنقطة الـ 15 في المركز الخامس، بينما ارتفع رصيد إيسترن كومباني الذي فشل في تحقيق فوزه الأول إلى النقطة الثالثة في المركز الـ 18.

وفشل المصري في الفوز على إيسترن كومباني للمرة الأولى منذ صعوده، إذ أن الفريقين قد تقابلا من قبل في كأس الرابطة المصرية وانتهت المباراة بفوز إيسترن كومباني.

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