الدرجة الثانية – الأولمبي يستمر في الصدارة ويفشل في الابتعاد بها رغم تعثر حرس الحدود

الخميس، 24 فبراير 2022 - 17:55

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية - بحري

واصل الأولمبي تصدره لمجموعة بحري في دوري الدرجة الثانية عقب تعادله مع دكرنس إيجابيا بهدف لكل فريق اليوم الخميس في الجولة 20 من دوري الدرجة الثانية.

سجل مؤمن حمدان هدف التقدم للأولمبي وتعادل محمد منعم لدكرنس.

وتعادل الحمام مع حرس الحدود بهدف لمثله، تقدم محمد كارم للحمام وأدرك غريب ياسر التعادل للأخير.

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وانتصر المنصورة على صيد المحلة بهدف دون رد سجله عبد الله شيكا.

وفاز المصري بالسلوم على بلدية المحلة بهدفين دون رد سجلهما أحمد فؤاد وموسى إيفريم.

وانتصر ألعاب دمنهور على الرجاء بثلاثية دون رد سجلهم سعد السعيد من ركلة جزاء وجلال الشرقاوي ومحمد ناجح.

وفاز كفر الشيخ على سبورتنج بهدف موسى أولاري.

وانتصر أبو قير للأسمدة على المجد السكندري بثلاثة أهداف لهدف.

وستقام مباراة الزرقا مع بايونيرز يوم الإثنين المقبل لتختتم الجولة منافساتها.

بتلك النتائج واصل الأولمبي تصدره للمجموعة برصيد 42 نقطة يليه حرس الحدود بـ39 نقطة ثم كفر الشيخ بـ37 نقطة.

وجاء أبو قير للأسمدة رابعا بـ34 نقطة ثم دكرنس بـ32 نقطة وبلدية المحلة بـ30 نقطة.

ويحتل المجد السكندري المركز السابع بـ29 نقطة يليه المنصورة بـ28 نقطة ثم المصري بالسلوم بـ26 نقطة وبايونيرز بـ25 نقطة.

ويأتي سبورتنج في المركز الـ11 بـ23 نقطة ثم الحمام بـ21 نقطة وألعاب دمنهور بـ20 نقطة.

وجاء الزرقا في المركز الـ14 بـ12 نقطة ثم صيد المحلة بـ11 نقطة وأخيرا الرجاء بثماني نقاط.

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