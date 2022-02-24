خبر في الجول - وضع النسخة الماضية من كأس مصر ما زال معلقا رغم الاجتماع

لا زال وضع نسخة 2020-2021 من كأس مصر غامضا، ومن المقرر أن يتم التوصل لاتفاق نهائي قريبا.

وحسبما علم FilGoal.com جمعت جلسة مسؤولي اتحاد الكرة والشركة الراعية لكأس مصر ولم يتوصلوا لاتفاق نهائي بشأن النسخة الماضية، والموضوع معلق.

وسيتم التوصل لاتفاق نهائي الفترة المقبلة بشأن نسخة الموسم الماضي.

ولم تستكمل بعد مباريات الموسم الماضي من كأس مصر إذ توقفت المسابقة عند دور ربع النهائي، مع وصول الزمالك وبتروجت وأسوان لنصف النهائي وتبقي مباراة بين الأهلي وبيراميدز في دور الثمانية.

ويعد الأهلي حامل لقب النسخة الأخيرة من المسابقة 2019-2020 بالفوز على طلائع الجيش في النهائي بركلات الترجيح.

ويُعد الأهلي حامل اللقب القياسي برصيد 37 لقبا، يليه الزمالك بـ 27 لقبا ثم الاتحاد والترسانة برصيد 6 ألقاب لكل فريق.