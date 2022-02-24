انتهت في الدوري - البنك الأهلي (0) (1) بيراميدز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة البنك الأهلي وبيراميدز ضمن منافسات الأسبوع العاشر للدوري المصري الممتاز.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

----

انتهت

ق 81: جووول أووول في اللقاء، رمضان يستغل خطأ الدفاع ويحصل على تمريرة من السعيد ويسجل الأول

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 13: العارضة تمنع رأسية علي جبر.

ق 3: تسديدة من لاكاي من داخل المنطقة ترتطم بالقائم الأيمن للبنك الأهلي.

بداية المباراة+