انتهت في الدوري - البنك الأهلي (0) (1) بيراميدز
الخميس، 24 فبراير 2022 - 16:58
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة البنك الأهلي وبيراميدز ضمن منافسات الأسبوع العاشر للدوري المصري الممتاز.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
----
انتهت
ق 81: جووول أووول في اللقاء، رمضان يستغل خطأ الدفاع ويحصل على تمريرة من السعيد ويسجل الأول
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 13: العارضة تمنع رأسية علي جبر.
ق 3: تسديدة من لاكاي من داخل المنطقة ترتطم بالقائم الأيمن للبنك الأهلي.
بداية المباراة+
نرشح لكم
رمضان صبحي يفك شفرة البنك الأهلي ويقود بيراميدز لصدارة الدوري مؤقتا رئيس المريخ لـ في الجول: إيقاف فاركو من القيد وسيف تيري؟ علمنا بالأمر من وسائل الإعلام عامر حسين لـ في الجول: تغريم دعدور 25 ألف جنيه بسبب القميص أمام المصري تشكيل في الدوري - منسي يهاجم فريقه السابق.. وبيراميدز يتحدى البنك الأهلي بالقوة الضاربة موعد مباريات الخميس 24 فبراير 2022.. بيراميدز ضد البنك الأهلي وبرشلونة في الدوري الأوروبي الزمالك يكشف تطورات تجديد بنشرقي وأبو جبل وطارق حامد حسن عمار: المصري والشعباني متمسكان ببعضهما البعض انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (6)-(0) ليدز.. فوز جديد للأحمر