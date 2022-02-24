الاتحاد الأوكراني يعلن إيقاف جميع مسابقات كرة القدم بسبب الغزو الروسي

أعلن الاتحاد الأوكراني لكرة القدم إيقاف جميع مسابقات كرة القدم بسبب الغزو الروسي.

وقررت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوكراني لكرة القدم إجراء مسابقات كرة القدم في أوكرانيا بموجب الأحكام العرفية.

وأصدر البرلمان الأوكراني قراره بفرض الأحكام العرفية على كامل أراضي أوكرانيا.

وكشفت اللجنة التنفيذية عن تعليق جميع مسابقات كرة القدم على المستويات الوطنية والإقليمية في جميع الفئات العمرية حتى يتم اتخاذ قرار منفصل بشأن هذه المسألة.

وبدأت روسيا صباح اليوم الخميس "غزوا شاملا" لأوكرانيا، بحسب وصف وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا.

وسٌمع اليوم الخميس دوي انفجارات في العاصمة كييف، وكذلك أيضا في مدينة أوديسا على البحر الأسود ومدينة ماريوبول الساحلية.

ونقل موقع "أوكرانيسكا برافدا" الإخباري عن مسؤول بوزارة الداخلية الأوكرانية، قوله إن مراكز القيادة العسكرية الأوكرانية في مدينتي كييف وخاركيف تعرضت لهجوم صاروخي.

وأفادت وكالة "إنترفاكس" بوقوع هجمات صاروخية على منشآت عسكرية في جميع أنحاء أوكرانيا، وأن القوات الروسية نفذت عمليات إنزال في مدينتي أوديسا وماريوبول الساحليتين في الجنوب.