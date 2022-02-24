تشكيل في الدوري - منسي يهاجم فريقه السابق.. وبيراميدز يتحدى البنك الأهلي بالقوة الضاربة
الخميس، 24 فبراير 2022 - 16:46
كتب : FilGoal
أعلن خالد جلال المدير الفني للبنك الأهلي تشكيل فريقه لمباراة الجولة العاشرة ضد بيراميدز.
ويقود ناصر منسي هجوم البنك الأهلي ضد بيراميدز فريقه السابق، في التشكيل الذي ضم..
حراسة المرمى: محمود الزنفلي
الدفاع: أسامة إبراهيم - أمير مدحت – أحمد ياسين – عاصم صلاح - إيزاكو يعقوبو
الوسط: محمود سيد – أحمد سعيد – محمد هلال – محمد بسيوني
الهجوم: ناصر منسي
أما إيهاب جلال المدير الفني لبيراميدز فدفع بقوته الضاربة، بقيادة الثلاثي عبد الله السعيد ورمضان صبحي وإبراهيم عادل.
وأتى تشكيل بيراميدز..
حراسة المرمى: شريف إكرامي
الدفاع: عمر جابر – علي جبر – أسامة جلال – محمد حمدي
الوسط: بلاتي توريه – وليد الكرتي – إبراهيم عادل – رمضان صبحي – عبد الله السعيد
الهجوم: فاجري لاكاي
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