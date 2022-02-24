مصر تستضيف بطولة بادل دولية بمدينة 6 أكتوبر

الخميس، 24 فبراير 2022 - 17:04

كتب : FilGoal

بادل تنس

أعلن الاتحاد الدولي للعبة بادل تنس إقامة بطولة دولية في مصر بمدينة 6 أكتوبر في مارس المقبل.

وتقام البطولة على ملاعب o-west في الفترة من 8 إلى 12 مارس المقبل.

وتلعب البطولة من تنظيم شركة I-events وكشف الاتحاد الدولي عن فتح باب التسجيل للاعبين حتى 4 مارس.

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ويبلغ مجموع الجوائز المالية للبطولة ما يقرب من 14 ألفا يورو.

ويقام الدور التمهيدي يومي 8 و9 مارس بينما الدور الأول وثمن النهائي يوم 10 من الشهر نفسه.

ويوم الجمعة الموافق 11 مارس تقام منافسات ربع النهائي ونصف النهائي.

وتختتم منافسات البطولة يوم السبت 12 مارس بإقامة النهائي.

بادل تنس
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