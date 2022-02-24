سيميوني: راض عن الأداء أمام مانشستر يونايتد.. واستغلوا الخطأ الوحيد

الخميس، 24 فبراير 2022 - 11:38

كتب : FilGoal

دييجو سيميوني - أتليتكو مدريد

أعرب دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتليتكو مدريد عن رضاه عن الأداء أمام مانشستر يونايتد.

وتعادل أتليتكو مدريد أمام مانشستر يونايتد بهدف لكل منهما في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل جواو فيليكس هدف التقدم لأتليتكو مدريد قبل أن يخطف أنتوني إيلانجا التعادل قبل نهاية اللقاء بعشر دقائق.

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وقال سيميوني في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا: "راض عن أداء الفريق أمام مانشستر يونايتد".

وأضاف "استغلوا الخطأ الوحيد في مباراة قدمنا فيها أداءا جيدا للغاية".

وتابع سيميوني "رينيلدو ماندافا مدافع الفريق أراد أن يتوقع الكرة رغم أن الصبر الشديد كان سيكون خيارا أفضل".

وحاول ماندافا اللحاق بالكرة قبل أن تصل إلى إيلانجا ولكنه أخطأ في تقديرها لتمر ويسجل المهاجم السويدي هدف التعادل للضيوف.

وواصل سيميوني "كل ما فعلنا في المباراة كان جيدا جدا، يبدو أن لديهم ميزة الآن ولكن لا شيء سيتغير".

واختتم مدرب أتليتكو مدريد تصريحاته "أغادر المباراة وأنا راض عن الأداء، لم نفعل ما يكفي للفوز لكن التعادل يجعل كافة الاحتمالات مفتوحة".

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