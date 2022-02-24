موعد مباريات الخميس 24 فبراير 2022.. بيراميدز ضد البنك الأهلي وبرشلونة في الدوري الأوروبي

الخميس، 24 فبراير 2022 - 10:40

كتب : FilGoal

فاجري لاكاي - بيراميدز - زاناكو

يشهد اليوم الخميس الموافق 24 من فبراير 2022 عددا من المباريات في المسابقات المختلفة.

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الدوري المصري

تقام مباراة واحدة في مسابقة الدوري إذ يستضيف البنك الأهلي فريق بيراميدز في الخامسة والنصف مساء.

وتقام المباراة ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

الدوري الإنجليزي

يستضيف أرسنال فريق ولفرهامبتون في صراع الانضمام إلى المراكز الأربعة الأولى في الدوري.

وتقام المباراة في العاشرة إلا ربع مساء وتذاع عبر بي إن سبورتس 1 إكسترا.

الدوري الأوروبي

يحل برشلونة ضيفا على نابولي في العاشرة مساء في إياب مباريات دور الـ32 من الدوري الأوروبي.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق.

وتشهد المنافسة عدة مباريات أخرى أبرزها جلاسجو رينجرز الذي يستضيف دورتموند، وكان الفريق الألماني قد خسر ذهابا بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ويحل إشبيلية ضيفا على دينامو زغرب في الثامنة إلا ربع مساء وانتهى لقاء الذهاب بفوز الفريق الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

الدرجة الثانية

تقام منافسات الجولة العشرين من مجموعة بحري اليوم في الثانية والنصف عصرا.

بيراميدز برشلونة مواعيد مباريات
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