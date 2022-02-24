عضو اتحاد الكرة: أعتقد أن كأس مصر للموسم الماضي سيتم إلغائه

يعتقد محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، أن كأس مصر للموسم الماضي سيتم إلغائه.

وقال أبو الوفا لإذاعة أون سبورت: “أعتقد أن كأس مصر للموسم الماضي سيتم إلغائه".

وأضاف "يوجد تفاهم مع الشركة الراعية حول ذلك".

ولم تستكمل بعد مباريات الموسم الماضي من كأس مصر إذ توقفت المسابقة عند دور ربع النهائي، مع وصول الزمالك وبتروجت وأسوان لنصف النهائي وتبقي مباراة بين الأهلي وبيراميدز في دور الثمانية.

ويعد الأهلي حامل لقب النسخة الأخيرة من المسابقة 2019-2020 بالفوز على طلائع الجيش في النهائي بركلات الترجيح.

ويُعد الأهلي حامل اللقب القياسي برصيد 37 لقبا، يليه الزمالك بـ 27 لقبا ثم الاتحاد والترسانة برصيد 6 ألقاب لكل فريق.