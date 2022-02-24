إيلانجا بعد هدفه ضد أتليتكو: أنا هادئ جدا.. لقد حلمت بلحظة كهذه

"أنا هادئ جدا لقد أخبرتك –يقصد المراسل- بهذا بعد مواجهة برينتفورد" هكذا تحدث أنتوني إيلانجا عقب تسجيله لهدفه الأول في دوري أبطال أوروبا في شباك أتليتكو مدريد.

أنتوني إيلانجا النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وتعادل مانشستر يونايتد مع مضيفه أتليتكو يوم الأربعاء إيجابيا بهدف لمثله في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وتحدث إيلانجا عقب المباراة قائلا: "عندما أحصل على الفرصة أريد رد الدين للمدرب وأقدم كل ما لدي وألا أترك شيئا في جعبتي".

واصل "أعتقد أن الهدف جاء من لمستي الأولى في المباراة، لقد حلمت بلحظات كهذه".

وأصبح إيلانجا أصغر لاعب سويدي يسجل هدفا في تاريخ دوري أبطال أوروبا بعمر الـ19 عاما و302 يوما.

كما أنه أصبح أصغر مسجل للأهداف في تاريخ يونايتد في المباريات الإقصائية في دوري الأبطال.

وسوف يلتقي الفريقان مجددا في الـ15 من شهر مارس المقبل في ملعب أولد ترافورد.