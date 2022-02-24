إيلانجا بعد هدفه ضد أتليتكو: أنا هادئ جدا.. لقد حلمت بلحظة كهذه

الخميس، 24 فبراير 2022 - 00:27

كتب : FilGoal

أنتوني إيلانجا - أتليتكو مدريد ومانشستر يونايتد

"أنا هادئ جدا لقد أخبرتك –يقصد المراسل- بهذا بعد مواجهة برينتفورد" هكذا تحدث أنتوني إيلانجا عقب تسجيله لهدفه الأول في دوري أبطال أوروبا في شباك أتليتكو مدريد.

أنتوني إيلانجا

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وتعادل مانشستر يونايتد مع مضيفه أتليتكو يوم الأربعاء إيجابيا بهدف لمثله في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وتحدث إيلانجا عقب المباراة قائلا: "عندما أحصل على الفرصة أريد رد الدين للمدرب وأقدم كل ما لدي وألا أترك شيئا في جعبتي".

أخبار متعلقة
العارضة وابن الأكاديمية ينقذان مانشستر.. يونايتد يتعادل مع أتليتكو ماذا قدم محمد صلاح ضد ليدز.. تقدم في ترتيب تاريخي بعد ثنائية محمد صلاح ضد ليدز.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022

واصل "أعتقد أن الهدف جاء من لمستي الأولى في المباراة، لقد حلمت بلحظات كهذه".

وأصبح إيلانجا أصغر لاعب سويدي يسجل هدفا في تاريخ دوري أبطال أوروبا بعمر الـ19 عاما و302 يوما.

كما أنه أصبح أصغر مسجل للأهداف في تاريخ يونايتد في المباريات الإقصائية في دوري الأبطال.

وسوف يلتقي الفريقان مجددا في الـ15 من شهر مارس المقبل في ملعب أولد ترافورد.

إيلانجا مانشستر يونايتد أتليتكو مدريد ليلة الأبطال
نرشح لكم
الحسم في أمستردام.. بنفيكا يرفض الخسارة على ملعبه ويتعادل أمام أياكس العارضة وابن الأكاديمية ينقذان مانشستر.. يونايتد يتعادل مع أتليتكو انتهت دوري الأبطال – أتليتكو مدريد (1) - (1) مانشستر يونايتد.. بنفيكا (1) - (2) أياكس تشكيل دوري أبطال أوروبا - نونيز يقود هجوم بنفيكا.. وهالر أساسي مع أياكس تشكيل دوري أبطال أوروبا – يونايتد بالقوة الضاربة.. وجواو فيليكس يقود أتليتكو اختبر معلوماتك عن تاريخ رونالدو أمام أتليتكو مدريد أليجري: أفضل رؤية يوفنتوس يفوز لكن بشكل أقل جمالا.. إنها مسألة ذوق توخيل: حميت لوكاكو بعدم إشراكه.. وهناك 9 لاعبين آخرين لم يلعبوا
أخر الأخبار
هل يهدد بالرحيل؟.. كونتي: سأتحدث مع إدارة توتنام.. لن أقبل استمرار الهزائم أنا آسف 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إيلانجا بعد هدفه ضد أتليتكو: أنا هادئ جدا.. لقد حلمت بلحظة كهذه 35 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الزمالك يكشف تطورات تجديد بنشرقي وأبو جبل وطارق حامد 49 دقيقة | الدوري المصري
الحسم في أمستردام.. بنفيكا يرفض الخسارة على ملعبه ويتعادل أمام أياكس 56 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
العارضة وابن الأكاديمية ينقذان مانشستر.. يونايتد يتعادل مع أتليتكو 57 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
ماذا قدم محمد صلاح ضد ليدز.. تقدم في ترتيب تاريخي 57 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بعد ثنائية محمد صلاح ضد ليدز.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022 ساعة | الدوري الإنجليزي
حفلة في أنفيلد بطولة الفرعون.. صلاح يسجل هدفين وليفربول يضرب ليدز بسداسية ويشعل صراع الصدارة ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تعديل موعد إياب مباراة مصر والسنغال 2 بعد التألق وتسجيل هدفين.. تريزيجيه يتحدث عن سر احتفاله الجديد 3 رجل المباراة ورقم تاريخي.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام نورويتش 4 في الجول يكشف سر استمرار زيزو في أنجولا وتخلفه عن العودة مع الزمالك