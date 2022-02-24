الزمالك يكشف تطورات تجديد بنشرقي وأبو جبل وطارق حامد

كشف أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك والمتحدث الرسمي للنادي عن مستجدات تجديد تعاقد نجوم الفريق الأبيض.

وقال أحمد مرتضى لقناة TEN: "لم أتحدث مع بنشرقي بشأن التجديد ولكن لا أعتقد أن هناك أي أزمة في تجديد تعاقده".

وأضاف "أبو جبل أخبرني أنه سيجلس معي عقب عودة الزمالك من المغرب بعد مواجهة الوداد لنتفق على كل شيء بشأن تجديد تعاقده وأنه سيجدد معنا".

وواصل "مرتضى منصور أجرى مكالمة هاتفية مع طارق حامد واللاعب أخبره خلالها أنه يرحب بتجديد تعاقده مع الزمالك".

وأتم تصريحاته "أي لاعب في الزمالك بالتأكيد يتمنى الاستمرار مع القلعة البيضاء، فهو أحد أكبر أندية العالم".

ويستعد الزمالك لمواجهة الوداد المغربي يوم السبت المقبل، في الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وكان الزمالك تعادل في أول جولتين مع بترو أتلتيكو الأنجولي وساجرادا الأنجولي أيضا.