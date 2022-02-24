الحسم في أمستردام.. بنفيكا يرفض الخسارة على ملعبه ويتعادل أمام أياكس

الخميس، 24 فبراير 2022 - 00:07

كتب : FilGoal

صورة تقرير مباراة بنفيكا أمام أياكس

رفض بنفيكا أن يخرج مهزوما على ملعبه أمام أياكس وتعادل الفريقان بهدفين لكل منهما في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتقدم أياكس مرتين قبل أن يتعادل بنفيكا في كل مرة ليتأجل حسم التأهل إلى مباراة الإياب في أمستردام.

وتقدم دوسان تاديتش للضيوف في الدقيقة 18 قبل أن يعادل سباستيان هالر النتيجة ولكن بالخطأ في مرماه بعد ثماني دقائق فقط.

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وعالج هالر خطأه سريعا بعد ثلاث دقائق وتحديدا في الدقيقة 29 بعدما سجل الهدف الثاني لأياكس.

ونجح هالر في استغلال الكرة العرضية وسددها مباشر وتابع الكرة المرتدة من أوديسياس فلاكوديموس حارس مرمى بنفيكا وسددها داخل المرمى هذه المرمى.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الضيوف بهدفين مقابل هدف واحد.

وشهد الشوط الثاني فعالية أكبر من فريق بنفيكا على مرمى أياكس بحثا عن التعادل.

وشارك رومان ياريمتشوك بديلا في الدقيقة 62 لبنفيكا بدلا من إيفرتون.

ونجح ياريمتشوك في إدراك التعادل بعد نزوله بعشر دقائق ليرفض بنفيكا الخسارة مجددا في المباراة.

وسيطر أياكس على الكرة بحثا عن خطف هدف الفوز خارج ملعبه ولكن التعادل حسم المباراة.

وكان قد تم إلغاء قاعدة الهدف بهدفين خارج ملعبك في حال التعادل أي أن التعادل في أمستردام سيتم اللجوء لشوطين إضافيين وركلات ترجيح أيا كانت النتيجة.

وتقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء 15 مارس المقبل على ملعب الفريق الهولندي.

دوري أبطال أوروبا أياكس بنفيكا
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