العارضة وابن الأكاديمية ينقذان مانشستر.. يونايتد يتعادل مع أتليتكو

تعادل مانشستر يونايتد إيجابيا مع مضيفه أتليتكو مدريد بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما مساء يوم الأربعاء.

وحل يونايتد ضيفا على أتليتكو في ملعب واندا ميتروبوليتانو لملاقاته في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

افتتح جواو فيليكس أهداف المباراة برأسية لأتليتكو في الدقيقة السابعة.

وأدرك يونايتد التعادل عن طريق أنتوني إيلانجا لاعبه الشاب وخريج أكاديميته بتسديدة زاحفة في الدقيقة 80.

وسوف يلتقي الفريقان في ملعب أولد ترافورد في لقاء الإياب في الـ15 من شهر مارس المقبل.

ملخص اللقاء

بدأت المباراة بضغط سريع من قبل أتليتكو وفي الدقيقة السابعة ومن أرسل رينان لودي عرضية قابلها جواو فيليكس برأسية قوية سكنت الشباك ليعلن عن الهدف الأول للروخيبلانكوس.

وفي الدقيقة 15 جاء التهديد الأول من يونايتد بتسديدة من برونو فيرنانديز ارتطمت بمدافعي أتليتكو ومرت أعلى المرمى بقليل.

وهدأت المباراة كثيرا وانحصر اللعب في وسط الملعب، إذ سيطر يونايتد على الكرة لكن دون فاعلية تذكر على مرمى يان أوبلاك في ظل تكتل دفاعي محكم من أصحاب الأرض.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع كاد أتليتكو يسجل هدفا ثانيا لكن تسديدة سيمي فرسالجكو ارتطمت بالعارضة.

وفي الشوط الثاني ظل الوضع كما هو عليه، استحواذ من يونايتد على الكرة ولكنه في وسط الملعب فقط.

وأجرى رالف رانجنيك مدرب يونايتد ثلاثة تبديلات دفعة واحدة بمشاركة آرون وان بيساكا ونيمانيا ماتيتش وأليكس تيليس بدلا من فيكتور ليندلوف ولوك شو وبول بوجبا.

وبعد تسع دقائق أجرى يونايتد تبديلا رابعا بمشاركة إيلانجا بدلا من ماركوس راشفورد.

ورد أتليتكو بتبديلين بمشاركة توماس ليمار وأنطوان جريزمان بدلا من رينان لودي وجواو فيليكس.

وفي الدقيقة 80 مرر برونو فيرنانديز بينية رائعة ليضع إيلانجا في انفراد تام بيان أوبلاك وسدد لاعب يونايتد الكرة بنجاح في الشباك ليعلن إدراك فريقه للتعادل.

وأجرى يونايتد تبديلا خامسا بمشاركة جيسي لينجارد بدلا من جادون سانشو.

وفي الدقيقة 87 كاد جريزمان يخطف الانتصار للأتليتي لكن تسديدته ارتطمت بالعارضة.

وكاد لينجارد يسجل هدفا لكن تسديدته تصدى لها أوبلاك.

ولم يحدث جديد لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.