حسن عمار: المصري والشعباني متمسكان ببعضهما البعض

شدد حسن عمار عضو مجلس إدارة المصري على تمسك النادي، بمدرب الفريق، التونسي معين الشعباني.

وقال عمار عبر أون تايم سبورتس 2: "معين الشعباني مرتبط بعقد مع المصري يمتد لنهاية الموسم المقبل. نحن متمسكون جدا بالشعباني، وهو مستريح مع المصري وفي بورسعيد".

وأوضح "لا يوجد شيء رسمي بشأن اهتمام الرجاء المغربي به، ربما حدث اتصال مع وكيل أعمله، ولكننا، نحن والشعباني، لدينا تمسك ببعضنا البعض".

وأعلن الرجاء المغربي في وقت سابق رحيل مدربه مارك فيلموتس بعد 10 مباريات فقط، حقق خلالهم الفوز في مباراتين وتلقى الهزيمة في مباراتين وتعادل في أربع مباريات.

وقال مصدر من الرجاء لـ FilGoal.com: "نرغب في التعاقد مع معين الشعباني لتولي تدريب الفريق".

وأضاف "مستعدون لدفع قيمة الشرط الجزائي والمقدر بـ120 ألف دولار".

ومن جانبه، أوضح مصدر مقرب من المدرب التونسي معين الشعباني "المدرب تلقى بالفعل عرضا للتواجد مع الرجاء المغربي في الفترة المقبلة".

ويتصدر الرجاء مجموعته في دوري أبطال إفريقيا برصيد 6 نقاط من أول مباراتين.

ويحتل الرجاء المركز الثاني في الدوري برصيد 31 نقطة بفارق 8 نقاط عن الوداد المتصدر بعد 17 مباراة.

وأشرف معين الشعباني على تدريب المصري في 16 مباراة، حقق خلالها 6 انتصارات و8 تعادلات وتلقى هزيمتين.

وحصد المصري 4 نقاط في أول مباراتين من الكونفدرالية الإفريقية من تعادل مع القطن الكاميروني وفوز على مازيمبي الكونغولي.

ويتواجد المصري في المركز الخامس للدوري المصري برصيد 15 نقطة من 10 مباريات.